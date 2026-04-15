Lego, Amazon, Nintendo e Nike vincono a Best Brands 2026

Quest’anno focus sulla “Joytitude”, ovvero la capacità dei brand di generare impatto attraverso la positività, con il riconoscimento che è arriso a Nike. La inedita Best Reputation Mention assegnata a TIM.

Partecipata undicesima edizione per Best Brands, come è tradizione presso gli Studi RAI di via Mecenate a Milano. Premio e ricerca, Best Brands misura la forza delle marche sul mercato mixando performance e preferenze dei consumatori (successo economico legame emotivo attraverso 15.000 valutazioni di 5.000 consumatori su 300 brand in 50 categorie). La ricerca è sostenuta in Italia dai partner fondatori Serviceplan Group, NielsenIQ, Rai Pubblicità, 24 ORE System, IGPDecaux, ADC Group, con il patrocinio storico di UPA.

Nel 2026 la classifica speciale ha monitorato la “Joytitude”, e cioè la capacità delle marche di trasmettere fiducia, speranza e desiderio, innescando quella “gioia positiva” necessaria per affrontare il futuro. In questo speciale paradigma a vincere il confronto è stata Nike.

Le classifiche, Joytude compresa

Come Best Product Brand si è affermata Lego, a guida di una classifica che premia marche estremamente radicate. Nella top ten, ritroviamo brand capaci di parlare agli italiani da oltre quarant’anni con un’identità chiara e coerente, unendo la loro vocazione globale a una forte familiarità locale.

Amazon ha mantenuto la leadership tra i Best Service Brand, mentre nella graduatoria dei Best Growth Brand, che misura la crescita sia sul mercato che nel cuore delle persone, è prevalsa Nintendo.

Infine, nella classifica speciale dei Best Joytitude Brand, l’affermazione già citata di Nike: i consumatori in questo caso hanno premiato le marche capaci di far riflettere sul ‘bicchiere mezzo pieno’.

Una serata ricca di spettacolo

La serata, condotta da Serena Autieri, ha esplorato il tema della gioia ospitando anche l’inetevento di Vito Mancuso. Riccardo De Marco, chimico e divulgatore di Geopop, grazie al contributo del Content Partner Ciaopeople, ha raccontato come la gioia si attivi nei meccanismi della mente e delle emozioni.

A tradurre infine la “Joytitude” in esperienza dal vivo è stata la performance musicale dei Selton, presentati da Antonella La Carpia, Country Lead di Framen Italia e Entertainment Partner della serata.





Giovanni Ghelardi, CEO di Serviceplan Group Italia ha osservato: “I Best Joytitude Brand dimostrano che, in un contesto complesso, le marche creano valore quando offrono alle persone non solo soluzioni, ma anche un senso di vicinanza e fiducia”.

Enzo Frasio, Amministratore Delegato di NielsenIQ Italia, ha sottolineato; “In un contesto segnato da incertezza e complessità, i Best Brands emergono come attori capaci di trasmettere fiducia, desiderio e immaginazione, diventando punti di riferimento che sanno “illuminare” i momenti di scelta delle persone, e di conseguenza la loro vita”.

Marco Travaglia, Presidente di UPA, ha chiosato: “I dati ci confermano che oggi non basta più essere riconosciuti o performanti: i brand più forti sono quelli capaci di costruire relazioni fondate su fiducia, credibilità e impatto positivo nella vita delle persone. La nuova classifica Best Joytitude Brand premia proprio le marche in grado di generare emozioni positive, energia, ottimismo e coinvolgimento. La Joytitude non è una dimensione accessoria, ma un indicatore sempre più rilevante della capacità di un brand di interpretare il proprio ruolo con responsabilità e visione, soprattutto in una fase storica complessa come quella che stiamo attraversando”.

L’11ª edizione ha visto inoltre l’introduzione della Best Reputation Mention, istituita in partnership con Community, parte di Excellera Advisory Group e Reputation Partner di Best Brands. La giuria tecnica indipendente, presieduta da Auro Palomba, Fondatore e Presidente di Community, ha assegnato il riconoscimento a TIM.