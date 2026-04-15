Giornalisti in sciopero per contratto, equo compenso e dignità della professione

Il 16 aprile i giornalisti italiani sono in sciopero per il rinnovo del contratto di lavoro Fnsi-Fieg, per l’equo compenso per collaboratori e lavoratori autonomi, per la dignità del giornalismo e il futuro dell’informazione.



Ancora una volta, riporta FNSI, in occasione della giornata di astensione dal lavoro – la terza nel giro di pochi mesi – le Associazioni regionali di Stampa chiamano i colleghi in piazza per presìdi e sit-in a sostegno delle rivendicazioni del sindacato.



La segretaria generale Fnsi Alessandra Costante sarà a Verona alla manifestazione organizzata dal Sindacato Giornalisti Veneto in piazza Bra, dalle 11 alle 13, sulla scalinata di palazzo Barbieri, sede del Municipio. All’iniziativa, insieme con i Cdr delle testate della regione, ha aderito anche l’Ordine dei giornalisti del Veneto «a sottolineare l’unità di intenti in questa battaglia per il futuro della professione», spiega l’Assostampa.



All’iniziativa di Verona parteciperanno anche delegazioni dell’Associazione della Stampa Emilia-Romagna e del Sindacato giornalisti del Trentino-Alto Adige.



Anticipa al 15 aprile la mobilitazione l’Associazione Stampa Romana, che convoca alle 11 a largo di Torre Argentina la Consulta regionale dei Comitati e fiduciari di redazione, insieme con il Consiglio direttivo dell’Assostampa, per preparare lo sciopero dell’indomani con un volantinaggio e allo stesso tempo con l’obiettivo di «spiegare ai cittadini le ragioni della mobilitazione».



A Milano, l’Associazione Lombarda dei Giornalisti organizza un presidio giovedì 16 in piazza San Babila, dalle 11, per ribadire «l’urgente necessità» del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, una protesta che va avanti ormai da anni. «Diritti, tutele e soldi. Ma soprattutto dignità per i giovani colleghi. È quello che chiedono i giornalisti scioperando, di nuovo, a sostegno del nuovo contratto nazionale di lavoro, fermo da oltre 10 anni», dice Paolo Perucchini, presidente dell’Alg.



A Genova il presidio di sindacato e Ordine regionali si terrà a partire dalle 11 davanti alla Prefettura in largo Eros Lanfranco. «Negli ultimi 10 anni l’inflazione ha eroso del 20% le retribuzioni dei giornalisti dipendenti mentre chi non è contrattualizzato viene pagato pochi euro a pezzo oppure a foto. Una situazione insostenibile che abbiamo il sacrosanto dovere di denunciare», rilevano Matteo Dell’Antico e Tommaso Fregatti (segretario Associazione Ligure dei Giornalisti e presidente Odg Liguria).



A Torino l’Associazione Stampa Subalpina promuove un flash mob per ribadire ‘Futuro precario? No, Grazie‘. Appuntamento alle 11 in via Garibaldi, angolo via Milano, «per rappresentare ‘plasticamente’ che cos’è la vita del cronista e perché è interesse di tutti, dei cittadini più ancora che dei giornalisti, che l’informazione non sia sempre più svilita e precarizzata», scrive l’Assostampa, aggiungendo: «La mobilitazione riguarda anche di più chi il contratto nazionale ancora non ce l’ha, i collaboratori, i freelance, i giornalisti lavoratori autonomi e Cococo, in attesa dell’equo compenso».



Flash mob in programma anche ad Ancona, su iniziativa del Sindacato dei Giornalisti Marchigiani, alle 11.30 davanti alla Prefettura (piazza del Plebiscito), per richiamare l’attenzione «su una vertenza che mette in discussione la stessa libertà di stampa. Senza diritti, senza tutele, senza un’equa retribuzione – evidenzia l’Assostampa – non ci può essere libertà di informazione».



A Potenza è stata convocata una riunione straordinaria del Consiglio direttivo dell’Assostampa Basilicata. Stessa scelta ad Aosta, dove la riunione del direttivo aperto agli iscritti è convocata alle 11.30 nella sede dell’Asva, in via Martinet.



A Cagliari l’iniziativa promossa dall’Assostampa Sarda si terrà davanti all’ingresso del mercato provvisorio in piazza Nazzari, a Cagliari, dalle 11 alle 13.



Due i presidi previsti in Umbria: uno a Perugia, in piazza Italia, e uno a Terni, in piazza Tacito, entrambi alle 11.



E giornalisti in piazza anche a Palermo, alle 17.30, davanti alla sede di Assostampa Sicilia all’interno dei Cantieri culturali alla Zisa in piazza Pina Bausch, accanto al Cre.zi. Plus. A seguire, si terrà nel salone Orlando Scarlata il primo incontro del Circolo della stampa organizzato nella nuova sede del sindacato regionale: la presentazione del libro ‘Tra i denti’ di Silvia De Luca, con Giovanna Cirino e Sibilla Gambino.

La posizione Fieg: “Più flessibilità per le sfide del mercato”

Gli editori della FIEG, fin dall’inizio dell’avvio del confronto per il rinnovo contrattuale, hanno rappresentato la necessità di un cambiamento sostanziale delle regole contrattuali per recuperare efficienza e produttività e consentire di affrontare adeguatamente le nuove sfide del mercato, attraversato da un’innovazione tecnologica epocale.

Ci si trova infatti a dover applicare un contratto nazionale di lavoro pieno di rigidità, vincoli ed istituti ormai insostenibili che ostacolano la competitività ed aggravano la situazione economica delle aziende, rappresentando peraltro una barriera all’ingresso delle nuove professionalità.

Non può certamente essere considerato un fattore di sviluppo un contratto che prevede, a titolo di esempio, 40 giorni all’anno tra ferie e permessi, il pagamento di un’indennità per ex festività soppresse 50 anni fa, maggiorazioni per il lavoro domenicale e festivo ben al disopra della media degli altri contratti nazionali nonché il riconoscimento di scatti di anzianità in percentuale sulla retribuzione che garantiscono ampiamente il recupero dell’inflazione.

Gli editori vogliono ritrovare condizioni di sostenibilità economica per non danneggiare ulteriormente tanto le aziende quanto le professionalità.

A tal fine si è proposto al sindacato di affrontare la sfida della completa modernizzazione del contratto e dell’introduzione di regole specifiche per favorire l’inserimento di giovani professionisti, come già sperimentato con successo nell’ultimo rinnovo contrattuale firmato con lo stesso sindacato.

Gli editori non si sono mai sottratti al confronto né hanno mai abbandonato il tavolo negoziale e ribadiscono la propria disponibilità a proseguire nelle trattative per il rinnovo del contratto.

(Foto di Maayan Nemanov su Unsplash)