Vince anche l’ultima puntata di STEP su Rai2 con Stefano De Martino che batte ‘Forbidden Fruit’ su Canale 5 e la pellicola cult ‘Sister Act’ su Rai1. Tiene Sciarelli su Rai3 che lotta con Le Iene. Arsenal-Sporting di Champions League batte Saviano e Labate.

Nell’ultima puntata stagionale di ‘STEP’ (sarà l’ultima in assoluto con l’attuale cast?), non è stato un caso che lo stesso Stefano De Martino si sia sottoposto alla ‘Stanza Inclinata’, condividendo gli strazi di questo gioco con i suoi più rodati compagni d’avventura.

Il programma di Rai2 è stato ancora una volta in primo piano al mercoledì, in quella che rimane la serata tv più equilibrata della settimana.

La griglia del palinsesto del 15 aprile ha proposto anche il film cult ‘Sister Act’ sui Rai1, la serie turca ‘Forbidden Fruit’ su Canale5, e poi su Rai3 Federica Sciarelli e ‘Chi l’ha visto?’ e ‘Le Iene’ su Italia1.

Fronte approfondimento, l’ultimo docu-racconto di Roberto Saviano su La7 (‘La giusta distanza’) e Tommaso Labate su Rete4 (‘Realpolitik’). Variabile interessante Arsenal-Sporting Lisbona di Champions League su Tv8 (terminata zero a zero), ma con una fantastica Bayern Monaco-Real Madrid trasmessa (ma non misurata da Auditel) invece su Prime.

Ma vediamo come il lancio Auditel delle 10.00 ha messo in fila queste e le altre opzioni principali.

Vince ancora Rai2 con De Martino e l’ultima puntata di STEP al 16%

Su Rai2 l’ultima puntata di ‘Stasera tutto è possibile’, con De Martino alla guida della compagnia di giro e ospiti composta anche da Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Angelo Pintus, Rocío Muñoz Morales, Ema Stokholma, Ilenia Pastorelli, Vincenzo De Lucia, Claudio Lauretta, ha conseguito 2,167 milioni di spettatori e il 16% di share.

Su Canale 5 ‘Forbidden Fruit’ Eda Ece, Şevval Sam, Sevda Erginci, Onur Tuna, Talat Bulut, ha conquistato 1,8 milioni circa di spettatori con uno share del 12,9%.

Su Rai1 la commedia vintage ‘Sister Act’ con Whoopi Goldberg, Maggie Smith, Kathy Najimy, Wendy Makkena, Mary Wickes, Bill Nunn, Harvey Keitel, Robert Miranda, Richard Portnow, ha avuto 1,749 milioni di spettatori e il 10,5% di share.

Su Rai3, Chi l’ha Visto? a 1,242 milioni di spettatori, con il 7,9%, mentre su Italia1, ‘Le Iene’ con Veronica Gentili e Max Angioni alla conduzione e molti servizi di cronaca nera nel menù ha raccolto poco più di 1,057 milioni di spettatori con l’8,4%.

Saviano su Matteo Messina Denaro e Fulvio Sodano e Labate (con Bertinotti, Calenda e Annunziata) battuti dalla Champions League su Tv8

Su La7 l’ultima puntata de ‘La giusta distanza’ con Roberto Saviano a raccontare le vite parallele di Matteo Messina Denaro, l’ultimo grande latitante di Cosa Nostra, e Fulvio Sodano, prefetto di Trapani che ne colpì gli interessi economici (appalti, calcestruzzi, potere sul territorio) senza operazioni clamorose e venne messo ingiustamente da parte dallo Stato, ha totalizzato 634mila spettatori e il 3,6%.



Su Rete4 ‘Realpolitik’ con Tommaso Labate alla conduzione e tra gli ospiti Fausto Bertinotti, Lucia Annunziata, Angelo Bonelli, Giovanni Donzelli, Carlo Calenda, Giampiero Mughini, Alessandra Ghisleri, ha superato quota 517mila spettatori, con il 4%.

Inoltre su Tv8 ‘Arsenal-Sporting Lisbona’ di Champions League a 803mila spettatori e 4,2% di share. Sul Nove Teresa Mannino a monologare con ‘Sono Nata il 23’, a 376mila e 2,3% di share.

In access De Martino vince anche con Affari e fa doppietta. Gruber sfiora il 10%: Corrias attacca Marina Berlusconi

Su Rai1 ‘Cinque Minuti’ a 4,382 spettatori con il 21,8%, ‘Affari Tuoi’ a 4,985 milioni (24%). Su Canale 5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha raccolto 4,731 milioni di spettatori pari al 22,9%.



Su La7 ‘Otto e Mezzo’ con Lilli Gruber con Pino Corrias tra gli ospiti (con Andrea Scanzi, Lucio Caracciolo, Lina Palmerini) durissimo su Marina Berlusconi, ha toccato 2,026 milioni di spettatori, attestandosi al 9,7%.