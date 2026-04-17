RDS e RDSNEXT tornano con RDS SUMMER FESTIVAL

RDS 100% Grandi Successi e RDSNEXT tornano protagoniste dell’estate con RDS SUMMER FESTIVAL 2026, quattro imperdibili tappe in altrettante città italiane: il 14 giugno per la prima volta a Genova, il 20 giugno a Rimini (dove l’evento sarà anticipato da una serata speciale RDS PARTY a tema dance music il 19 giugno in occasione delle Notte Rosa), il 27 giugno a Monopoli e il 4 luglio a Iglesias. Sul palco come sempre gli speaker della radio a presentare i grandi successi dell’estate e gli artisti in cima alle classifiche di streaming e vendite. Un villaggio aperto al pubblico permetterà inoltre di vivere esperienze uniche e indimenticabili.

Molte le novità attese per questa edizione che saranno annunciate nelle prossime settimane, assieme al cast completo.

Si potranno condividere tutti i contenuti degli eventi dell’RDS SUMMER FESTIVAL 2026 con #rdssummerfestival e si potranno seguire gli aggiornamenti sui profili Instagram @rds_official e @rdsnext, su TikTok @rds_radio e @rdsnext e su Facebook RDS 100% Grandi Successi.