Classifica radio più attive sui social: calo interazioni; brillano Radio Globo e Radio Radio

La classifica delle Top Radio realizzata per Primaonline da Sensemekers, presenta a marzo una certa continuità rispetto agli attori che la popolano ma volumi in naturale calo rispetto all’exploit del mese sanremese.

La classifica perde circa il 40% sia in termini di interazioni che di video views rispetto ai numeri raccolti a febbraio, probabilmente legati a Sanremo.

Sono pochi, quindi, gli emittenti che riescono a guadagnare posizioni grazie a un reale incremento dei volumi raccolti, e non semplicemente per il calo di performance di chi li precedeva in classifica. Peraltro sempre dominata da Rtl 102.5 per Interazioni e Rds per Video views.

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È questo il caso di Radio Globo che, a marzo, nuota controcorrente, scalando i ranking grazie ad un incremento trasversale di interazioni e video views. La strategia di pubblicazione si concentra prevalentemente su contenuti di cronaca e costume, solo raramente legati al mondo musicale ma riescono ad intercettare con efficacia il pubblico di riferimento. Anche la distribuzione sulle piattaforme risulta equilibrata, con un utilizzo significativo non solo di Facebook — che si conferma come la principale piattaforma dell’emittente — ma anche di YouTube, che da solo contribuisce a circa il 27% delle visualizzazioni video totali del mese. Inoltre, YouTube garantisce una media di visualizzazioni per contenuto nettamente superiore (+75%) rispetto a TikTok.

Analogo è il caso di Radio Radio che, in un mese in cui politica e geopolitica dominano il dibattito, riesce a ritagliarsi uno spazio rilevante. L’emittente si distingue per un’offerta centrata su approfondimenti di attualità e informazione, mantenendo coerenza anche nella declinazione dei contenuti sui social.

A registrare il maggior livello di engagement è stato, in particolare, un video che documenta il confronto tra Roberto Vannacci e Ursula von der Leyen al Parlamento europeo, avvenuto dopo il rifiuto della presidente della Commissione di riaprire all’acquisto di gas russo.

Performance positive, seppur non alla stregua dei risultati del mese di febbraio, anche per Radio KissKiss, il cui engagement, anche nel mese di marzo, continua a essere fortemente trainato dal Festival di Sanremo e dalla figura di Sal Da Vinci.

Si osserva infatti come l’insieme dei contenuti pubblicati con l’hashtag #saldavinci abbia contribuito in modo significativo alle performance complessive, arrivando a generare circa il 40% del totale delle interazioni e delle video views registrate nel mese.

Best Performing Post

Il ranking dei Top 10 Best Performing Post evidenzia anch’esso una frizione delle performance dopo il picco registrato a febbraio, trainato dal main event del Festival. Inoltre, nel mese, si segnala una presenza limitata di contenuti a tema strettamente musicale: solo due in classifica, uno di RDS – legato a Sanremo e al suo vincitore, Sal Da Vinci – e uno di Radio 105, focalizzato sulle performance di JLO.

Foto di Vitaly Gariev su Unsplash