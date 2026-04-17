Torna il Premio Giovani Comunicatori ICCH: iscrizioni aperte per l’edizione 2026

Riparte nel 2026 il Premio Giovani Comunicatori promosso da International Corporate Communication Hub, il contest nazionale rivolto a studenti universitari e giovani professionisti tra i 18 e i 35 anni.

Giunto alla nona edizione, il premio – nato nel 2015 su iniziativa di AGOL – Associazione Giovani Opinion Leader – mette in competizione i partecipanti su casi reali proposti dalle aziende, con l’obiettivo di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro.

Il format prevede due categorie, studenti under 25 e giovani professionisti under 35, valutate con criteri differenziati: più orientati a creatività e visione strategica per i primi, a fattibilità e misurabilità per i secondi. Le sfide riguarderanno ambiti come brand activation, public affairs, sport communication, media relations e digital PR.

I partner

Tra le aziende coinvolte figurano Amgen, Enel, Geely, Juventus e Unipol.

Ai vincitori sono destinati stage, borse di studio, premi in denaro e la possibilità di presentare i progetti ai manager delle aziende partner.

L’iniziativa coinvolge diverse università italiane, tra cui Università IULM, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università Lumsa, Università degli Studi di Roma Tor Vergata e Università della Calabria.

Il premio si svolge con il patrocinio della Commissione Europea, del Ministero dell’Università e della Ricerca, di Regione Lombardia e del Comune di Milano, e con la media partnership di Adnkronos.

Pierangelo Fabiano, segretario generale di International Corporate Communication Hub (foto in apertura)