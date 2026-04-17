Rainbow sceglie Merzigo per la distribuzione digitale dei contenuti

Merzigo, leader mondiale nella monetizzazione di contenuti video premium, e Rainbow, la casa di produzione italiana di animazione dietro franchise di successo come Winx Club, hanno siglato una partnership strategica pluriennale per espandere la presenza digitale globale dei brand kids e family di Rainbow.

Grazie all’accordo, Merzigo gestirà oltre 60 canali YouTube multilingua di Rainbow, tra cui Winx Club, Mermaid Magic, Huntik: Secrets & Seekers, Maggie & Bianca: Fashion Friends e 44 Cats, e 10 pagine Facebook, applicando la propria expertise tecnologica per ottimizzare la strategia di contenuto, aumentare il coinvolgimento del pubblico e massimizzare i ricavi digitali.

Merzigo, che ha sede a Londra, Los Angeles e Istanbul, collabora con studi internazionali, broadcaster e società di produzione, supportando l’espansione digitale di brand di intrattenimento, e non solo (a marzo di quest’anno ha siglato una partnership per la distribuzione di contenuti digitali dell’Inter). Gestisce oltre 6.000 canali YouTube e Facebook in più di 30 lingue e registrando più di 17 miliardi di visualizzazioni mensili.

“Rainbow ha creato un catalogo straordinario di contenuti per bambini e famiglie tra i più amati al mondo” ha dichiarato Valerio Motti, Managing Director EMEA di Merzigo, “questo è il momento perfetto per espandere la portata globale di questi titoli di grandissimo successo. Siamo lieti di fare partnership con Rainbow e di supportare questa nuova ed entusiasmante fase della loro strategia di distribuzione digitale.”

Per Marco Azzani, EVP Digital Channels and Distribution di Rainbow: “La missione di Rainbow è sempre stata quella di portare le nostre storie in ogni angolo del globo. Nel panorama mediatico frammentato di oggi, una strategia di distribuzione globale richiede un’ottimizzazione digitale specializzata. Integrando la gestione all’avanguardia di YouTube e Facebook di Merzigo nella nostra più ampia strategia multipiattaforma, ci assicuriamo che le nostre IP raggiungano il loro massimo potenziale”.