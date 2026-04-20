Al via a Torino ‘TechTo Industry’ per accelerare il trasferimento tecnologico tra startup e industria

Quasi 2 milioni di euro in tre anni da CRT e Zest per progetti ad alto potenziale.

Le OGR si confermano ancora una volta il punto di incontro tra ricerca, impresa e futuro dell’innovazione.

L’ex complesso industriale torinese, che lo scorso febbraio ha ospitato il primo forum nazionale dedicato all’IA in ambito industriale e applicativo, è da oggi sede operativa di un nuovo progetto che punta a rafforzare il legame tra startup e mondo produttivo.

Un ponte tra startup e imprese

Promosso da Fondazione Sviluppo e Crescita CRT e realizzato con Zest, importante realtà italiana che supporta la crescita di aziende innovative, il programma ‘TechTO Industry Accelerator’ “punta a connettere startup tecnologiche ai fabbisogni concreti delle imprese, facilitando la sperimentazione di soluzioni innovative attraverso Proof of Concept (PoC) e collaborazioni industriali”, si legge nella presentazione del progetto.

“Questa iniziativa riflette pienamente il nostro modo di agire: attivare processi di sviluppo, accompagnarli con visione e metodo e contribuire a generare un impatto misurabile e duraturo per Torino e il Piemonte” ha commentato Cristina Di Bari, presidente di Fondazione Sviluppo e Crescita CRT.

Il progetto si svilupperà nell’arco di tre anni e si concentrerà su tre grandi ambiti industriali: trasporti, logistica e supply chain intelligenti; infrastrutture e sistemi digitali avanzati; sostenibilità e riduzione dell’impatto ambientale nei processi produttivi.

A chiarire la visione complessiva del programma è Marco Gay, presidente esecutivo di Zest: “Mettere in connessione il mondo delle startup con il mondo delle imprese, favorendo sperimentazione, collaborazione e trasferimento tecnologico applicato”. Un’iniziativa con cui, aggiunge, “puntiamo a rafforzare ulteriormente il ruolo del territorio come uno dei poli più dinamici dell’innovazione industriale italiana”.

L’investimento in numeri

Il progetto prevede un investimento complessivo di 1,9 milioni di euro nel triennio, di cui 900 mila euro da parte di Fondazione Sviluppo e Crescita CRT e 1 milione da Zest.

Due le fasi previste: nella prima, verranno selezionate fino a 10 startup, che riceveranno un finanziamento iniziale da 35 mila euro ciascuna; mentre nella seconda, fino a 6 startup potranno accedere a progetti pilota con le aziende del territorio, ottenendo ulteriori finanziamenti da almeno 50 mila euro per validare le soluzioni.

Alle realtà più all’avanguardia potranno arrivare investimenti extra tramite il fondo di venture capital collegato al programma.

Foto (Luigi De Palma , OGR): OGR, Torino