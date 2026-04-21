Si apre a Rho la 64esima edizione della manifestazione, con numeri che confermano il forte interesse dall’estero nonostante il difficile periodo internazionale. All’esposizione il titolo di Ambasciatore del design italiano nel mondo da parte del Maeci

Al via, alla Fiera di Milano Rho, la 64esima edizione del Salone del Mobile, in programma fino a domenica.

Tante le autorità presenti al taglio del nastro, dal presidente del Senato Ignazio La Russa, al vicepremier e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, in rappresentanza dell’esecutivo, dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Con loro la presidente del Salone del Mobile Maria Porro, il presidente di Federlegno Arredo Claudio Feltrin, il presidente dell’Ice Matteo Zoppas, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia e il presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti. Attesi poi anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il vicepremier Matteo Salvini.

Ambasciatore del design

Sedici padiglioni sold out – nonostante la crisi internazionale – l’esibizione quest’anno vede raccolti oltre 1.900 gli espositori (il 36,6% viene dall’estero) da 32 Paesi.

Guardando ai numeri delle passate edizioni, in media sono attesi circa 300mila visitatori specializzati, di cui oltre il 65% provenienti dall’estero.

Tutti dati che confermano non solo il ruolo di punta del settore, ma anche la centralità nella promozione del design quale elemento distintivo del made in Italy.

E non a caso, il Salone del Mobile ha ricevuto il riconoscimento di ‘Ambasciatore del design italiano nel mondo’ da parte del ministero degli Esteri, per la prima volta presente anche con un proprio progetto espositivo: la mostra ‘Abito’, nel duplice significato di ‘abitare’ e ‘indossare’, con una lettura integrata di moda e design come espressioni complementari della cultura progettuale italiana.

Il riconoscimento porterà con sè anche iniziative congiunte di promozione all’estero; attività informative per le imprese e il sostegno all’attivazione di tirocini presso aziende associate a FederlegnoArredo per studenti stranieri nell’ambito del programma Maeci ‘Invest Your Talent in Italy’.

Sala: preoccupati, ma numeri confermano successo

“Torniamo come ogni anno a celebrare l’ingegno e la creatività imprenditoriale di un settore chiave per l’economia del Paese ma fondamentale per definire l’identità del nostro territorio”, ha commentato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo all’inaugurazione.

“I numeri di questa edizione ne confermano il successo – ha rimarcato Sala – eravamo preoccupati per quello che accade nel mondo e le difficoltà a viaggiare ma c’è una risposta forte e una grande voglia di Italia, di Milano e del Salone del Monile”.

Quindi ha aggiunto: “Stiamo continuando a lavorare sulla nostra reputazione internazionale: è un dialogo costante che tocca tanti ambiti diversi, dall’università al turismo”.

Porro: vivere in contemporaneità e intercettare cambiamenti

“Il Salone del Mobile di Milano è una tradizione che ha un peso, una storia legata al tessuto industriale, ma allo stesso tempo il Salone ha il dovere di vivere nella contemporaneità, di intercettare quelli che sono i grandi cambiamenti”, il monito della presidente Porro.

Con 18,2 miliardi di euro di esportazioni nel 2025, l’Italia ha consolidato la seconda posizione mondiale tra gli esportatori di arredo casa, con una quota di mercato del 9,5%, alle spalle della Cina. E, grazie anche a sinergie istituzionali e diplomatiche il Salone ha recentemente rafforzato la propria dimensione globale attraverso un roadshow internazionale che ha coinvolto ministero degli esteri, ambasciate e Ice.

Guardando all’apertura internazionale, con il tour iniziato 4 anni fa, con ministero, ambasciate e Ice, Porro ha spiegato che lo scopo “è arrivare nei territori. Siamo partiti da Shanghai, siamo stati a Hong Kong, siamo stati in Sud America, Messico, Chicago, New York, al Whitney Museum, siamo stati in Canada e un grande sviluppo anche in Europa con Londra, Madrid, Parigi”, ha concluso.

Feltrin: punto fermo in contesto complesso

“Il contesto è fluido e cambia di ora in ora. Avere un punto di riferimento solido, come il Salone del Mobile, è importantissimo per la nostra filiera, ma anche per tutto il mondo che gira attorno al Salone del Mobile”, ha detto invece Feltrin. “Lo dimostra anche l’affluenza – ha sottolineato – i dati sulla vendita dei biglietti, così come quelli legati a hotel e trasporti, confermano quanto questo evento sia centrale”.

“Le nostre imprese hanno bisogno di una vetrina come questa, soprattutto in un momento in cui è necessario riposizionarsi e rivedere strategie, all’interno di uno scenario in continua evoluzione, dove i punti fermi sono sempre meno”, ha aggiunto.