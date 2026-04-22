Rai Pubblicità provoca e interroga i centri media sull’AI

AI protagonista e mattatrice. Un workshop molto più interessante della media – tra quelli dedicati alle rivoluzioni promesse dell’intelligenza artificiale – intitolato ‘Oltre l’algoritmo: comunicazione e audience nell’era dell’intelligenza artificiale’, lo ha organizzato Rai Pubblicità con la collaborazione di UNA nel quadro delle iniziative che stanno celebrando i 100 anni della concessionaria della Rai.

Ha introdotto l’evento l’ad della concessionaria, Luca Poggi, mentre ha moderato con sagacia Andrea Cornelli (vicepresidente dell’associazione dei consulenti). E poi – prima del panel chiave – c’è stato un intervento fortemente destabilizzante e stimolante di Cosimo Accoto, filosofo della tecnologia che nel 2024 ha pubblicato l’imperdibile Il pianeta latente. Provocazioni della tecnica, innovazioni della cultura, dedicato all’AI generativa come “provocazione planetaria”.

Accoto senza usare le mezze misure ha paventato – a breve termine – una situazione fortemente preoccupante per il mercato attuale della pubblicità e per i pubblicitari (in senso ampio). In cui l’AI scardinerà i modelli che hanno fin qui contraddistinto i paradigmi della industry trasversale (media, concessionarie, investitori, società di ricerca, misuratori, presenze istituzionali varie, etc etc) che campa di adv.

Accoto ha basato la sua tesi su alcune considerazioni di fondo. L’AI frammenta e aggredisce le teorie sull’attenzione, che pure è stata fin qui un valore e un dogma pubblicitario insostituibile, specie nel contesto ultimo, in cui la tecnologia inflattiva sta erodendo l’attrattività dei media classici.

Messo in discussione anche il postulato dell’intenzione. In uno scenario come quello attuale il ruolo del consumatore è passivo: è l’informazione (o il contenuto) che può piacergli che autonomamente lo cerca e ne organizza il consumo.

Più che in una dinamica d’interazione con i media e i contenuti, funziona una realtà d’immersione, che sconvolge le regole di un mercato che non è più caratterizzato solo da ‘conversazioni’.

Dalla tecnologia strumento, ‘tool’, ha avvertito Accoto, si è ormai passati ad una tecnologia che diventa anche target, essa stessa interlocutore utile, se non consumatrice dell’informazione per gli umani, attraverso macchine autonome e agenti AI.

Sta cambiando lo scenario, mutando l’ecosistema, lo strumento tecnologico (l’algoritmo) agisce, compra, dialoga con altri strumenti e si passa da un’era del ‘feedback’ a quella del feed-forward’. E’ l’informazione che si procura l’utente e non viceversa, quindi, e dalla modalità ‘shopping than shipping’ si passa all’inverso.

Una inedita società oracolare

Quella prossima ventura, di cui esistono i prodromi – ha spiegato l’analista – è una società ‘oracolare’: agita dai dati, vulnerabile, in cui si passa dall’adattabilità ai contenuti alla loro generazione autonoma.

L’algoritmo – in questo contesto – entra in competizione con le marche come strumento di relazione col mercato, nel posizionare e fare lavorare le aziende, nel ridurre le loro incertezze, con una perdita secca del ruolo e del versante simbolico dei brand.

Come gestiranno le cose i brand, ma anche tutto il resto degli attori di questo contesto totalmente nuovo, in cui saranno necessarie nuove organizzazioni del lavoro?

Un panel di uomini media e poi Calandrelli

Ha provato a rispondere al delicato quesito un panel composto da tanti uomini del media nazionale. Federica Setti (Managing Director di Choreograph per l’Italia, la business unit data, analytics e technology di WPP Media) ha raccontato il nuovo corso AI del colosso anglosassone della pubblicità, che è diventato da tempo una ‘agentic organization’.

Non è la macchina, anche con questi sviluppi tecnicistici, che sviluppa la strategia. Decidere rimane prerogativa strettamente legata all’intuito e all’intelligenza umana. Setti ha scelto una citazione di Albert Einstein per spiegarsi: “La mente intuitiva è un dono sacro, la mente razionale un fedele servitore”.

Andrea Conte (Chief Media Officer presso Havas Media Network), Mariano Di Benedetto (per il CEO Southern Europe, MENA & Turkey di Dentsu “non siamo ancora in un’era in cui l’AI è ‘dispositiva’), Stefano Cervini (chief tech e analytics di Omnicom Media Italia) hanno prodotto altre tesi rassicuranti ed un’altra colta citazione. Cervini, in particolare, ha ricordato la trama di ‘Caccia a ottobre rosso’, dove sono le scelte inattese di Ivan il matto, a decidere il corso delle cose.

Roberto Leonelli (CEO di Publicis Groupe Italia) ha segnalato, invece, il potenziale positivo dell’intelligenza artificiale, di valore incalcolabile adesso. L’inflazione di canali e contenuti che caratterizza la nostra epoca avrà nell’AI un sapiente sistema discriminatorio e selettivo, protettivo, capace di orientare la fruizione verso quella qualità del prodotto editoriale che si stava perdendo per strada. Secondo Leonelli il tema più d’attualità è quello etico: è necessario un patto tra tutti gli attori e i decisori, la certezza che i vantaggi della società intera siano la stella polare nel definire le regole di funzionamento dell’AI.

In coda al panel, Silvia Calandrelli – della Direzione Rai per la Sostenibilità – ESG e coordinatrice del Comitato permanente Rai sull’Intelligenza Artificiale – ha sottolineato come sono attori della editoria e della pubblicità come Rai e Rai Pubblicità che – nel nuovo contesto mediatico, carico di presenze manipolatorie della realtà – garantiscono ai brand una traiettoria ed una relazione tra brand e consumatori che sia ancora caratterizzata dal rispetto, la responsabilità e la fiducia.