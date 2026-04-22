Alessandra Migliozzi è il nuovo capo ufficio stampa del Ministero della Salute

Alessandra Migliozzi da aprile è a capo dell’ufficio stampa del Ministero della Salute.

Laureata con lode in Scienze della Comunicazione alla Sapienza di Roma, ha completato la sua formazione con un master di II livello in Management e Innovazione della Pubblica Amministrazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

La sua carriera nel settore pubblico inizia con il concorso del 2018 per funzionari amministrativi, superato con successo e seguito dall’ingresso in ruolo nel 2019. Da gennaio 2020 a ottobre 2022 ha guidato l’Ufficio stampa del Ministero dell’Istruzione, coordinando i rapporti con i media, l’organizzazione delle conferenze stampa del Ministro, la comunicazione istituzionale e la gestione dei canali social. Durante la pandemia ha contribuito alla creazione degli strumenti digitali dedicati alle scuole, dai siti informativi sulla situazione sanitaria alle piattaforme per la didattica a distanza, fino ai materiali social contro la disinformazione.

Dal 2022 al 2025 ha diretto l’Ufficio della comunicazione istituzionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito governando la programmazione e realizzazione di eventi istituzionali e la partecipazione alle fiere nazionali di maggiore rilievo fra cui il Job&Orienta di Verona, Fiera Didacta a Firenze, il Meeting di Rimini, Il Salone del Libro di Torino, ForumPA.

Prima dell’esperienza dirigenziale, Migliozzi ha ricoperto per sei anni il ruolo di capo ufficio stampa del MIUR, incarico ottenuto tramite selezione pubblica. In quegli anni ha avviato il canale YouTube istituzionale, aperto nuovi profili social e sperimentato strumenti innovativi come il canale Telegram, contribuendo a rafforzare la presenza digitale del Ministero.

Il suo percorso professionale affonda le radici nel giornalismo: iscritta all’Ordine dei giornalisti del Lazio, ha lavorato come redattrice dell’agenzia Dire e collaborato stabilmente con testate come Il Messaggero, Italia Oggi, Liberal, Il Foglio e il mensile Campus. Ha inoltre svolto attività televisiva presso l’emittente Roma Uno.

Accanto agli incarichi istituzionali, Migliozzi ha partecipato a commissioni pubbliche, comitati scientifici e gruppi di lavoro, tra cui quello nato dalla collaborazione tra Ministero e Rai per la produzione di programmi educativi durante l’emergenza sanitaria. Ha svolto attività di docenza per la Scuola Nazionale dell’Amministrazione e per Formez PA, con moduli dedicati ai social media e alla comunicazione pubblica.

Autrice e curatrice di numerosi contributi editoriali, ha pubblicato nel 2021 il volume “La scuola non si ferma”, dedicato alle esperienze delle scuole italiane durante la pandemia. Ha collaborato inoltre a opere sulla comunicazione digitale nella pubblica amministrazione e ha partecipato come peer reviewer OCSE al progetto di rinnovamento della comunicazione del governo tunisino.