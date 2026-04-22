Con Invincibili il Festival dello Sport riparte da Trento

Trento riapre il cantiere del racconto sportivo e lo fa scegliendo una parola ambiziosa: “Invincibili”. È il titolo della nona edizione de Il Festival dello Sport, in programma dall’1 al 4 ottobre 2026, presentata con una Grande Anteprima che ha già chiarito la linea editoriale: continuare a lavorare sull’onda emotiva lasciata dalle Olimpiadi invernali.

Dopo Milano Cortina 2026, il sistema Trentino prova a consolidare posizionamento e visibilità, trasformando il capitale emotivo olimpico in un format stabile di racconto e attrazione. Il Festival, in questo senso, diventa uno degli strumenti più efficaci di legacy territoriale.

Sul palco della Sala Depero, accanto alle istituzioni e agli organizzatori, tre volti simbolo dello sport azzurro recente: Ferdinando De Giorgi, storico palleggiatore della “generazione di fenomeni” e oggi ct della nazionale maschile di volley campione del mondo, la sciatrice trentina Laura Pirovano, specialista della velocità e protagonista della Coppa del Mondo, e Simone Deromedis, oro olimpico nello ski cross. Non una scelta casuale, ma un’indicazione precisa: legare il racconto del Festival alle storie ancora “calde” dell’esperienza olimpica.

Il format resta quello consolidato: incontri, talk, eventi diffusi tra teatri, piazze e palazzi storici, con una macchina organizzativa guidata da La Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing, e sostenuta da istituzioni locali, università e mondo sportivo (CONI e CIP). I numeri delle edizioni precedenti — 350 mila presenze complessive, oltre 2.200 ospiti e più di 1.000 eventi — spiegano perché il Festival sia diventato un asset rilevante non solo culturale ma anche turistico.

Il tema “Invincibili” si presta a una doppia lettura: da un lato i campioni dominanti, dall’altro la narrazione della resilienza, dell’atleta che cade e si rialza. Una chiave narrativa ormai tipica dei grandi eventi sportivi contemporanei, sempre più orientati allo storytelling motivazionale oltre che alla cronaca.

Ma il punto, per chi osserva il sistema dei media e degli eventi, è un altro: il Festival continua a rafforzarsi come piattaforma editoriale territoriale. Non solo un evento, ma un prodotto di contenuto che integra giornalismo, intrattenimento e promozione del territorio.

In questo senso, la struttura delle partnership conferma un modello ormai rodato e stratificato. Tra i Main Partner figurano Brembo, Fage e Gruppo Cassa Centrale; tra i Premium Partner La Sportiva, McFIT e Unipol; Sustainability Partner è Ecopneus. Completano il quadro i Partner Airc, Chiesa cattolica e Felicetti, mentre Ellesse è indicata come Official Sneaker. Un ecosistema che mostra come il Festival sia diventato una piattaforma attrattiva per brand diversi, ben oltre il perimetro sportivo.