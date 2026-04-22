Warner Bros. Discovery rinnova i diritti del Giro d’Italia fino al 2029

Warner Bros. Discovery Sports Europe rinnova a lungo termine i diritti di trasmissione del Giro d’Italia e delle principali corse organizzate da RCS Sport. L’accordo estende fino al 2029 la copertura su Eurosport e in streaming su HBO Max e discovery+, una partnership che dura dal 1998.

Copertura in più di 50 mercati e negli Stati Uniti

Il Giro d’Italia – in programma dal 8 al 31 maggio – sarà trasmesso in diretta in più di 50 mercati europei e negli Stati Uniti.

Il pacchetto include tutte le principali competizioni di RCS Sport, tra cui: UAE Tour e UAE Tour Women; strade Bianche (maschile e femminile); Tirreno-Adriatico; Milano-Sanremo (maschile e femminile); Milano-Torino; Giro d’Italia e Giro d’Italia Women; Giro Next Gen e Giro d’Abruzzo; Gran Piemonte; Il Lombardia.

Grazie all’accordo, Warner Bros. Discovery trasmetterà oltre 1000 gare in più di 300 giorni di programmazione. L’offerta si integra con il calendario UCI World Tour, includendo anche il Tour de France e la Vuelta di Spagna (in esclusiva italiana).

Crescono streaming e social

Nel 2025 il Giro d’Italia ha registrato i seguenti risultati sulle piattaforme Warner Bros. Discovery: +44% di visualizzazioni in streaming e +84% sui social.

La corsa sarà disponibile anche su DAZN, TIMvision e Prime Video, ampliando ulteriormente la distribuzione.