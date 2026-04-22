Acea Scuola 2026 entra nel vivo: il progetto di educazione idrica raggiunge 30 mila ragazzi

Si è svolta oggiunagiornata di formazione sul valore della risorsa idrica per gli studenti dell’Istituto Comprensivo Santa Beatrice, in visita alla Fontana di Trevi e all’Acquedotto Vergine. Le classi, nell’ambito del progetto “Acea Scuola – Educazione Idrica”, hanno potuto scoprire dal vivo il funzionamento della fontana più famosa del mondo e vedere un tratto dell’Acquedotto Vergine, l’unico acquedotto costruito ai tempi dell’antica Roma e mantenuto ancora in esercizio da Acea.

La giornata si è aperta presso la Fontana di Trevi con i saluti istituzionali del Direttore Generale di Acea Ato 2, Andrea Aliscioni, seguiti da un momento informativo dedicato al funzionamento della camera di manovra della fontana per poi spostarsi presso l’ingresso dell’Acquedotto Vergine a Trinità dei Monti e visitare l’antica infrastruttura scendendo una scala a chiocciola che risale al XVI secolo. L’acquedotto alimenta la Fontana di Trevi con impianti di sollevamento, ricircolo e di trattamento che alimentano la fontana, purificando l’acqua dalle impurità preservando così il monumento.

L’iniziativa rientra nel progetto nazionale “Acea Scuola Educazione Idrica”, che da quest’anno coinvolge complessivamente 30.000 studenti in tutta Italia, dei quali quasi 6.000 solo nel Lazio, e che nasce da un protocollo siglato con il Ministero dell’Istruzione del Merito. Il progetto consente ai più piccoli di conoscere da vicino il mondo della gestione delle risorse idriche con un focus specifico sulla sostenibilità e sull’educazione al risparmio idrico. Prevede una prima parte con una formazione digitale a cui seguono poi le visite guidate per i ragazzi negli impianti delle società dell’azienda nei mesi di aprile e maggio. Previsto anche un contest a premi “Gocce di innovazione. L’uso dell’acqua nella tua casa del futuro” rivolto alle scuole di tutto il territorio nazionale. In palio la partecipazione gratuita ai diversi Camp dedicati all’educazione idrica, alla vela e al divertimento, oltre a voucher per l’acquisto di materiale didattico. La data ultima di partecipazione è il 4 maggio 2026. Tutte le informazioni sul sito Acea scuola – Educazione idrica | Acea

“Siamo orgogliosi di accogliere gli studenti in questi luoghi simbolo della Città Eterna, dalla maestosità della Fontana di Trevi alla testimonianza storica offerta dall’Acquedotto Vergine – ha dichiarato Andrea Aliscioni, direttore generale di Acea Ato 2. – “Attraverso il progetto Acea Scuola, vogliamo offrire alle giovani generazioni un’occasione unica per trasmettere quanto sia importante tutelare la risorsa idrica scoprendo cosa si cela ‘dietro il rubinetto’ e sotto il suolo di Roma”.