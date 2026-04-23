Con STEP in replica, in prima serata un ceto equilibrio tra ‘Sister act 2’ su Rai1, ‘GF VIP’ su Canale 5 e Atalanta-Lazio su Italia 1. Ma alla fine vince chiaramente il match di Coppa Italia terminato ai rigori con i biancocelesti in finale grazie al portiere Motta.

La sfida tra un film vintage e cult (‘Sister Act 2’) su Rai1 e il reality di Ilary Blasi (‘Grande Fratello Vip’) su Canale 5 teneva banco nella serata di mercoledì 22 aprile, caratterizzata pure da Atalanta-Lazio di Coppa Italia (terminata ai rigori) collocata su Italia 1.

Tra le varie opzioni serali un best of di Stefano De Martino & company su Rai2 (‘Anche stasera tutto è possibile’, mentre Rai3 ha proposto come sempre ‘Ch l’ha visto?’. In tema informazione, mentre nel filotto dei talk, si sono confrontati ‘Realpolitik’ su Rete4 e ‘Una Giornata particolare’ su La7.

Auditel alle 10.00 circa ha messo in fila così le principali proposte.

Vince la Coppa Italia su Italia 1

Su Italia 1 la seconda semifinale di Coppa Italia, Atalanta-Lazio, vinta dai biancocelesti ai rigori, con il giovante portiere Motta che ne ha parati quattro, ha riscosso 2,990 milioni e 16,5% di share.

Su Canale 5 la nuova puntata di ‘Grande Fratello Vip’, con Ilary Blasi alla conduzione, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici opinioniste, senza eliminazioni, e con tante tensioni tra le grandi donne della Casa e Antonella Elia prima finalista, ha conseguito 1,864 milioni di spettatori e 15,7% di share.

Su Rai1 la pellicola, ‘Sister act 2’ con Whoopi Goldberg ha conseguito 1,880 milioni di spettatori e 11% di share.

Su Rai2 ‘Anche Stasera tutto è possibile’ con alla conduzione Stefano De Martino ha conseguito 1,429 milioni di spettatori con il 9,7%.

Stefano de Martino (Foto LaPresse)

Su Rai3 la nuova puntata stagionale di ‘Chi l’ha visto?’, con Federica Sciarelli alla conduzione, è arrivata a 1,487 milioni di spettatori e il 9,2%.

Cazzullo supera un milione con il D Day e non solo, ma le Labate con Vannacci, Bindi e Bonelli

Su La7 ‘Una giornata particolare’ con il racconto delle invasioni dal mare degli alleati nella Seconda Guerra Mondiale, ha riscosso 1,074 milioni di spettatori e il 6,1%.

Su Rete4 ‘Realpolitik’ con Tommaso Labate alla conduzione, tra gli intervistati Rosi Bindi e il confronto tra Roberto Vannacci e Angelo Bonelli, ha conseguito 388mila spettatori e 3% di share.

Inoltre, su Tv8 ‘4 Ristoranti’ a 363.000 spettatori e 2,4%. Sul Nove ‘Sento la Terra girare’ ha conseguito 388mila spettatori e 2,3% di share.

In access vince De Martino, Gruber sfiora 2 milioni

Su Rai1 ‘Cinque Minuti’ a 4.185.000 spettatori e 22,7%, ‘Affari Tuoi’ a 4.798.000 spettatori e 22,8%. Su Canale5, ‘Gira La Ruota della Fortuna’ a 3.827.000 spettatori e 19,5%, ‘La Ruota della Fortuna’ a 4.652.000 spettatori e 22,2%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ a 1.929.000 spettatori e 9,3%.