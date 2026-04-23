Debutta ‘Longevity Life Magazine’, dedicato a chi vuole vivere bene e più a lungo

Rivista cartacea dedicata alla longevità e alla medicina dell’invecchiamento, pubblicato da Out of the Blue by Powernet Media in partnership con l’I.L.S.A. Alla direzione editoriale c’è Marco Sutter, co‑editore e direttore, affiancato dal co‑fondatore Francesco Biacchi e dalla vicedirettrice Francesca Carminati.

L’aspirazione alla longevità è un target che sta prendendo sempre più piede, insieme alla consapevolezza che longevi non solo si nasce ma lo si diventa maggiormente col supporto della medicina e degli stili di vita.

E’ un presupposto, questo, che apre nuovi mercati, compreso quello editoriale. Raccoglie una latente domanda d’informazione da fonti affidabili la nascita della rivista Longevity Life Magazine, trimestrale (presto bilingue) dedicato alla scienza della longevità, edito da Out of the Blue by Powernet Media e da Marco Sutter, in partnership con l’I.L.S.A., International Longevity Science Association.

L’alleanza fra l’eccellenza della scienza nel settore e la divulgazione scientifico-giornalistica s’inquadra in una visione editoriale di alto profilo, costituendo un connubio finora inedito nel panorama dell’informazione specializzata in Italia e con pochi esempi assimilabili nel mondo.

La presentazione in anteprima del nuovo periodico avrà luogo mercoledì 29 aprile alle ore 17, nella Pinacoteca di Brera in un luogo che suscita suggestioni di eternità: la sala intitolata ad Aldo Bassetti, colui che fu un “grande vecchio” dell’industria italiana, in quanto si spense nel 2022, a 96 anni dopo essere stato un protagonista dell’economia nazionale ed internazionale.

In ogni numero della rivista – acquistabile nelle edicole delle grandi città – verranno affrontati temi portanti quali la nutrigenomica, le neuroscienze, la medicina rigenerativa e la longevity strategy, declinati attraverso i contributi degli autorevoli esponenti del Comitato Scientifico del magazine, aderenti ad I.L.S.A. e le firme di giornalisti di vasta esperienza nel settore. Accanto alla versione cartacea, ci sarà una versione digitale in continuo aggiornamento.

Marco Sutter

Direttore di Longevity Life Magazine, nonché co – editore, è Marco Sutter editore e giornalista specializzato in pubblicazioni verticali dedicate al lifestyle, al lusso, all’enogastronomia e al turismo.

Sutter è affiancato da Francesco Biacchi, co-fondatore, e Francesca Carminati, vicedirettore.

Il periodico si rivolge ad un vasto pubblico, costituito tanto dai professionisti della salute, medici, ricercatori, specialisti in longevity e non solo (gli stessi medici di base si trovavo spesso ad affrontare pazienti che richiedono pareri sul miglioramento delle performance di longevità) quanto da chi vuole essere costantemente informato su come vivere bene e più a lungo, sensibile alla cultura del benessere. Risponde a queste esigenze con un prodotto editoriale esteticamente ricercato, capace di coniugare rigore informativo e accessibilità, senza concessioni all’approssimazione.

Tre le declinazioni su cui si articola la pubblicazione: Longevity Science, Longevity Lifestyle e Products.

Il magazine è sostenuto da un autorevole comitato scientifico di cui panno parte i clinici Damiano Galimberti, Paolo Mariconti, Massimo Spattini, Umberto Carraro, Mariarosaria Miloso, Calogero Caruso, Roberta Gualtierotti, Mauro Miceli, Matteo Cerboneschi, Mike Maric e il filosofo Luce Illetterati.

La rivista è conta 128 pagine di carta 115 gr patinata per l’interno, mentre le 4 pagine di copertina da 350 grammi sono plastificate.