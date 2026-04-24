Bisio batte i turchi, poi Iene e Cucciari. In access De Martino supera Scotti

In prima serata prevale ‘Un sbirro in Appenino’ su Rai1, che batte ‘Forbidden Fruit’ su Canale 5. Tra i talk, Formigli supera Del Debbio. Buon risultato per Infante e Gruber

La sfida tra Claudio Bisio (‘Uno sbirro in Appennino’) su Rai1 e la seria turca ‘Forbidden Fruit’ su Canale 5 teneva banco nella serata di giovedì 23 aprile. Tra le varie opzioni serali, ‘Ore 14 Sera’ su Rai2, Italia 1 che ha proposto ‘Le Iene’, mentre nel filotto dei talk, oltre alla leggerezza di ‘Splendida Cornice’ su Rai3, si sono confrontati sulla politica ‘Dritto e Rovescio’ su Rete4 e ‘Piazzapulita’ su La7.

Auditel alle 10.00 circa ha messo in fila così le principali proposte.

Uno Sbirro in Appenino batte Forbidden Fruit

Su Rai1 la fiction, ‘Uno sbirro in Appennino, con Claudio Bisio e Valentina Lodovini e tanti giovani protagonisti nel cast, ha conseguito 3.171 milioni di spettatori e il 20,1% di share.

Su Canale 5 ‘Forbidden Fruit’ con Eda Ece, Şevval Sam, Sevda Erginci, Onur Tuna, Talat Bulut, ha conquistato circa 1,9 milioni di spettatori con uno share del 13,4%.

Su Italia 1 ‘Le Iene, ha riscosso 1,13 milioni e 9% di share. Su Rai3 la nuova puntata stagionale di ‘Splendida Cornice’, con Geppi Cucciari mattatrice, ha avuto tra gli ospiti Ute Lemper, Diego Abatantuono, Giorgio Locatelli, Vana Gierig, Marina Viola, arrivando poco sopra il milione di spettatori e il 6,6% di share.

Nei talk Schlein da Formigli, Salvini da Del Debbio

Su La7 ‘Piazzapulita’ con Corrado Formigli alla conduzione e tra gli ospiti Elly Schlein, Tomaso Montanari, Rula Jebreal, Dario Fabbri, Flavia Perina, Nicola Fratoianni, Michela Ponzani, Carlo Cottarelli e Gianni Dragoni ha riscosso 874mila spettatori e il 6,7%.

Su Rete4 ‘Dritto e Rovescio’ con Paolo Del Debbio alla conduzione e tra gli ospiti Matteo Salvini, Alessandro Orsini, Pietro Senaldi, Guido Lombardi, Silvia Sardone, Maurizio Belpietro, Giuseppe Cruciani, Gianluigi Paragone, Michela Proietti, ha conseguito 760 mila spettatori e il 6% di share.

Su Rai2 il talk crime (ma non solo) ‘Ore 14 Sera’ con alla conduzione ha conseguito 932 mila spettatori pari al 7%.

Inoltre, su Tv8 ‘Innocenti Bugie’ a 230mila spettatori, e il 2%. Sul Nove ‘Chernobyl: Nuove verità’ ha conseguito 228 mila spettatori e 1,4% di share.

In access De Martino vince su Scotti

Su Rai1 ‘Cinque Minuti’ a 4,058 milioni di spettatori, con il 21,7%; ‘Affari Tuoi’ a 4,962 milioni di spettatori e 24,2%. Su Canale 5 ‘Gira La Ruota della Fortuna’ a 3,757 milioni e il 19.3% di share, mentre ‘La Ruota della Fortuna’ si ferma a 4,733 milioni di spettatori e il 23,1%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ ha totalizzato 1.890 milioni di spettatori e il 9,4%.