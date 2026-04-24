Le Guide Espresso si ampliano con i trimestrali

“L’intreccio profondo tra forma e sostanza. Il dialogo tra mani, terra, gesti, eccellenza del mondo agricolo. Dal 1979, il nostro sguardo scruta i movimenti dell’enogastronomia, accompagna le trasformazioni del prodotto e apre nuove sfide per il settore.”

Si apre così il primo monografico delle Guide de L’Espresso dedicato al rapporto tra forma e sostanza, che attraversa la cultura italiana da molto prima che qualcuno lo definisse design. Un prodotto pensato per uscire in occasione Salone del Mobile 2026 e della Design Week.

L’evento di lancio si è tenuto alla Rotonda della Besana — ex chiesa sconsacrata del Settecento, con il suo porticato circolare che un tempo delimitava il cimitero dell’Ospedale Maggiore, oggi spazio culturale della città — una cornice suggestiva, coerente con l’ambizione del progetto.

A presentare l’incontro è stato Emilio Carelli direttore de L’Espresso, che ha colto l’occasione per ricordare la vitalità del settimanale — settant’anni di vita festeggiati lo scorso anno — citando un dato significativo: la recente copertina sulla Palestina e sugli abusi in Cisgiordania ha raggiunto 180 milioni di visualizzazioni nel mondo, ripresa da giornali e influencer internazionali. “Un risultato che L’Espresso non aveva mai raggiunto”, ha sottolineato Carelli.

Poi il passaggio alle Guide: annuali da quasi mezzo secolo — I Mille ristoranti e I Mille vini d’Italia — e da quest’anno anche trimestrali, a partire da questo primo monografico su Forma e Sostanza pubblicato per la Design Week.

A testimoniare il legame tra cucina e progetto culturale molti ospiti di cui uno d’eccezione Massimo Bottura a cui è dedicata la copertina, firmata dalla designer Alice Iuri che ne stilizza il ritratto lasciando vivissimi gli occhi. Lo speciale è stato curato da Felice Florio,vicedirettore dell’Espresso.

Il testimone è passato quindi a Luca Gandini, curatore delle Guide, che Carelli ha presentato come “il campione numero uno al mondo dei sommelier e degli esperti”, e che ha spiegato la filosofia del nuovo corso: non più solo giudizio sul piatto, ma narrazione. La storia di un contenuto, il percorso che porta a progettare una ricetta, il contesto umano e culturale che la genera. “Voglio raccontare, non solo giudicare”, ha detto Gardini, che con Bottura e Cracco lavora da oltre vent’anni.

A suggellare l’inizio dell’incontro, un brindisi con Villa Franciacorta Rosé 2021 — Pinot nero in purezza, annata di tensione ed eleganza — di cui Gardini ha offerto una degustazione dal vivo, fedele al registro che distingue le Guide: tecnico, appassionato, mai didascalico.

Poi è arrivato, con il suo stile sciolto e minimale, Massimo Bottura, intervistato dalla giornalista delle Guide Fabiols Fiorentino e Valentina Romagnoli.

E in conclusione una fine dining experience a cura di Alessandro Pipero (Pipero Roma) e Guido Paternollo (Pellico 3, Park Hyatt Milan) e una wine masterclass guidata da Luca Gardini, con degustazione di etichette selezionate (Coppo, Villa Franciacorta, Ronca dei Tassi).

Bottura e Romagnoli (foto in apertura)