L’AI legge. Noi no.

Mentre i modelli linguistici macinano milioni di token, noi facciamo sempre più fatica a restare dentro un testo lungo. Non è un paradosso ma un circuito che si alimenta da solo.

Ieri era la Giornata mondiale del libro. L’Unesco la celebra dal 1995, ogni 23 aprile, per ricordare il valore dei libri, della lettura e del diritto d’autore. Un rito necessario, certo ma un po’ consolatorio, se lo si guarda accanto ai dati che stanno arrivando da mesi.

A marzo un preprint pubblicato su arXiv ha provato a mettere ordine nella questione con un titolo che sembra già una diagnosi: The Cognitive Divergence che misura due curve che vanno in direzioni opposte. Da una parte i context window dei modelli AI, passati da 512 token nel 2017 a due milioni nel 2026: quasi quattromila volte in nove anni, con un ritmo di raddoppio di circa quattordici mesi. Dall’altra, la capacità umana di lettura sostenuta, stimata dagli autori attraverso una misura che chiamano Effective Context Span: circa 16.000 token nel 2004, 1.800 nel 2026. Il rapporto tra ciò che una macchina può processare e ciò che un lettore riesce realisticamente a tenere insieme è arrivato, secondo quella stima, intorno a mille a uno. Si avete letto bene mille a uno.

Il punto però non è solo la quantità ma il meccanismo che gli autori chiamano Delegation Feedback Loop ovvero più deleghiamo all’AI la fatica di leggere, sintetizzare, analizzare, meno alleniamo le capacità cognitive che quella fatica richiedeva. A quel punto la soglia di delega si abbassa e poi si abbassa ancora. Si comincia chiedendo un riassunto di un paper complicato, si finisce chiedendo la sintesi di un articolo che avremmo potuto leggere in dieci minuti.

I numeri sul declino della lettura arrivano da prima che l’AI entrasse davvero nell’equazione. Negli Stati Uniti la lettura per piacere è calata di circa il quaranta per cento rispetto ai primi anni Duemila. Nel 2023 solo il 54% degli americani dichiarava di aver letto almeno un libro. In Corea del Sud la percentuale degli adulti lettori è scesa al 43% nel 2023, minimo storico. Nel Regno Unito il 35% degli adulti si definisce ormai lapsed reader: leggeva, e ha smesso. Tra questi, più di uno su quattro indica i social media tra le cause.

Ora però la categoria si allarga perché c’e’ una nuova specie di ex lettore che e’ non quello che ha smesso perché non ha tempo, ma quello che ha scoperto che può chiedere all’AI di leggere al posto suo.

La tentazione è comprensibile perché un saggio di trecento pagine chiede ore mentre la sintesi AI arriva in mezzo minuto. Il problema è che il prezzo non si vede subito perché in superficie il risultato sembra accettabile e quindi si sa di cosa parla il libro, si colgono i punti principali, si può perfino sostenere una conversazione. Ma capire un testo non significa possederne il riassunto ma attraversarlo, perdere tempo, incontrare passaggi inutili, accorgersi delle sfumature, cambiare idea mentre si legge. Ed e’ esattamente ciò che nella sintesi scompare.

Anche gli studi sull’uso dell’AI per imparare a programmare vanno nella stessa direzione con Anthropic che ha osservato che l’assistenza AI non produce automaticamente risultati peggiori, ma il modo in cui la si usa cambia tutto perché chi delega troppo impara meno mentre chi la usa per farsi spiegare, interrogare, correggere, conserva molto di più. È la differenza tra usare uno strumento e farsi sostituire dallo strumento.

Quello che sta succedendo e’ che usiamo l’AI per apprendere più in fretta, ma rischiamo di performare peggio quando l’AI non c’è. La velocità aumenta, la comprensione si assottiglia ed il muscolo cognitivo si indebolisce proprio perché non viene più allenato.

La divisione del lavoro che si sta consolidando è semplice dove l’AI legge tutto e noi chiediamo la sintesi. Nel breve periodo come abbiamo detto è razionale il rischio e’ nel lungo periodo assomiglia alla progressiva esternalizzazione di una funzione che per secoli ha definito il nostro modo di capire il mondo.

Anche io non sono immune da questo rischio perché ad esempio per scrivere queste righe ho incrociato paper, dati internazionali e strumenti di ricerca assistita da AI.

Il risultato di questo ragionamento , più che rassicurare, dice una cosa semplice che ieri abbiamo festeggiato i libri ma forse pensandoci avremmo dovuto festeggiare i lettori che sono un’altra cosa e stanno diventando più rari.