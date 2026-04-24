Bufera sul Met Gala: New York si mobilita contro Bezos

Campagna di boicottaggio dell’evento di moda, ritenuto “offerto dallo sfruttamento dei lavoratori”. Rifiuta l’invito anche il sindaco di New York.

Grande attesa a New York per il Met Gala, uno degli appuntamenti più glamour del mondo della moda, che si tiene ogni anno il primo lunedì di maggio, all’interno del Metropolitan Museum of Art (‘The Met’, appunto), a Manhattan. Anche se appare ai più come una sfilata di celebrità, si tratta in realtà di una serata di beneficenza per raccogliere fondi a favore del Costume Institute, l’unico dipartimento del museo che deve finanziarsi autonomamente, rinominato Anna Wintour Costume Center in onore della ‘padrona di casa’ Anna Wintour, che lo presiede dal 1995, curandolo in ogni dettaglio.

Quest’anno però il fatto che il miliardario Jeff Bezos e la moglie Lauren Sánchez ne siano i principali sponsor (insieme a Condé Nast e Saint Laurent) ha scatenato reazioni negative nella Grande Mela e le richieste di boicottaggio per il Met Gala, in programma il prossimo 4 maggio, sono in costante aumento.

Manifesti contro i legami di Bezos

Secondo quanto riportato da The Independent, nei pressi del Met, sono affissi manifesti con slogan come: “Met Gala di Bezos: offerto dall’azienda che alimenta l’ICE”, “Boicotta il Met Gala di Bezos”, e ancora “Il Met Gala di Bezos: offerto dallo sfruttamento dei lavoratori” accompagnato dall’immagine di una bomboletta di gas lacrimogeno su un tappeto rosso e dalla bottiglietta in cui i dipendenti di Amazon sarebbero stati costretti a urinare per rispettare i tempi di consegna.

Secondo gli esperti, la campagna sarebbe collegata a Everyone Hates Elon, un collettivo con sede nel Regno Unito noto per prendere di mira i miliardari, tra cui Elon Musk. Sull’home page del sito si visualizza la foto del padrone di Amazon con la moglie nel giorno delle nozze con l’invito “Rovina il Met Gala a Jeff Bezos”. Stando a quanto appreso dal New York Times il gruppo avrebbe già raccolto “10.000 sterline (circa 13.000 dollari)” tramite una raccolta fondi online per sostenere la campagna di affissione.

Già in occasione del matrimonio della coppia a Venezia, il collettivo aveva esposto uno striscione con la scritta: “Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, puoi pagare più tasse”.

“Il movimento sta crescendo perché le persone sono arrabbiate” ha detto una attivista che si fa chiamare Jane. “A volte ci scontriamo con la polizia, ma il rischio vale la pena. I miliardari dovrebbero smettere di approfittarsi del resto di noi e pagare la loro giusta quota, e finché non lo faranno, il Met e Vogue dovrebbero smettere di celebrare persone come Jeff Bezos” ha aggiunto.

L’obiettivo della campagna è “umiliare” e “ridicolizzare” Bezos e Sánchez, secondo quanto riportato al Daily Mail da un membro del collettivo.

“Dovremmo stare zitti e guardare i vestiti, ma possiamo tutti vedere cosa c’è dietro le quinte: uno dei tanti miliardari che mantiene in piedi l’impero malvagio di Trump” continua Jane.

Anna Wintour difende la decisione

Nonostante le crescenti critiche, Anna Wintour, co-chair dell’evento insieme a Beyoncè, Nicole Kidman e Venus Williams, ha respinto le critiche, dichiarando alla Cnn che “Lauren sarà una risorsa meravigliosa per il museo e per l’evento” in riferimento alla sua generosità, e anche alla sua passione per i costumi e per la moda.

Il “gran rifiuto” del sindaco di New York

Grandi assente sarà il neo sindaco di New York Zohran Mamdani e la moglie Rama Duwaji, che stando a Page Six, la rubrica di gossip del New York Post, avrebbero da subito rifiutato l’invito, interrompendo la tradizione che ha spesso visto i primi cittadini della Grande Mela prendervi parte.

Nella decisione, secondo una fonte vicina a Page Six,ha avuto un peso il ruolo ricoperto da Jeff Bezos nell’evento e c’è sicuramente un messaggio politico. Recentemente Mamdani ha già introdotto una tassa sulle proprietà sopra i 5 milioni di dollari lasciate vuote e usate come investimento, perché danneggiano i residenti, e in passato ha dichiarato che negli Stati Uniti non dovrebbero esserci miliardari. “Non andrà (al Met)…sarebbe stupido da parte sua farlo…ma se lo immagina? Andrebbe contro ogni cosa in cui crede” ha concluso la fonte.

Foto (Instagram): Manifesti di protesta a New York