YouTube mette un limite allo ‘scroll’ dei video brevi per i minori

Sulla piattaforma di videosharing in arrivo limiti fino anche a zero minuti per limitare lo scorrimento dei contenuti. La novità anche in Italia

Un limite di tempo per i minori allo scroll, lo scorrere dei contenuti su un display, dei video Shorts, fino a zero minuti. Sono le novità che mette in campo per gli adolescenti Youtube, anche in Italia e in Europa.



“Crediamo che i genitori debbano avere il pieno controllo e il nuovo limite al feed degli Shorts li aiuta a personalizzare l’esperienza di visione della propria famiglia”, ha spiegato in una nota Garth Graham, Global Head of YouTube Health. “Si tratta dell’ultimo degli strumenti che abbiamo sviluppato negli ultimi dieci anni per favorire un dialogo costruttivo in famiglia su come costruire sane abitudini digitali”, ha detto ancora, ricordando il supporto avuto anche da esperti indipendenti.

Consigli alle famiglie

In concomitanza con le novità, Garth Graham, medico e padre, ha rilasciato alcuni consigli per aiutare le famiglie a creare sane abitudini digitali.

La prima è parlare apertamente delle sperienze online con i propri figli, guardare insieme i contenuti e capire perchè apprezzano alcuni creator e influencer. Poi definire le regole e usare gli strumenti che YouTube mette a disposizione, promuovere un uso consapevole della piattaforma guidando i ragazzi verso contenuti di qualità.

Infine, aiutare gli adolescenti a creare un sano equilibrio tra il loro mondo online e le attività fisiche, gli hobby e il tempo trascorso con gli altri.