Bell’Italia compie 40 anni: numero speciale, nuovi Quaderni e sistema in crescita

Bell’Italia, mensile di Cairo Editore diretto da Emanuela Rosa-Clot, celebra i 40 anni con un numero speciale in uscita il 28 aprile.

L’edizione raccoglie 40 luoghi simbolo del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico italiano. Tra i contenuti: una visita alla Biblioteca Apostolica Vaticana, un reportage dal Duomo Vecchio di Brescia, un borgo della Val d’Orcia e un focus su Gibellina, capitale italiana dell’arte contemporanea 2026. Coinvolti anche i lettori e la community Instagram, che tramite contest ha scelto Lampedusa.

Nuovo volume dei Quaderni

In allegato al numero di maggio arriva un nuovo volume dei ‘Quaderni di Bell’Italia’, collana avviata nel 2025. Il volume è dedicato a Basilicata, Matera, i parchi e i due mari, con circa 200 pagine di itinerari, immagini e approfondimenti.

Il progetto Bell’Italia comprende anche Instagram (715mila follower), la trasmissione ‘Bell’Italia. In viaggio’ su La7 dal 24 maggio, podcast, speciali e prodotti editoriali.

Il numero sarà in edicola dal 28 aprile con il Quaderno a 3,40 euro in più. Il lancio è supportato da una campagna su La7, La7 Cinema e stampa, firmata Hi! Comunicazione.