Bmw presenta il suo Concorso d’Eleganza di Villa d’Este 2026

Alla House of BMW è partito il conto alla rovescia verso il Concorso d’Eleganza Villa d’Este, con una presentazione guidata da Helmut Kas, head of BMW Classis, e dal presidente Massimiliano Di Silvestre BMW Italia.





Durante l’incontro sono stati passati in rassegna i principali appuntamenti del weekend più atteso dagli appassionati di auto d’epoca. L’evento principale sarà naturalmente il concorso vero e proprio, in programma sabato 16 maggio e sold out da mesi. Le stesse vetture in gara si sposteranno poi, come da tradizione, a Villa Erba la domenica mattina, dando il via al fuori concorso, aperto a un pubblico più ampio.

È comunque consigliato acquistare il biglietto in anticipo, poiché anche questa formula ha attirato nelle ultime edizioni un numero sempre crescente di visitatori, andando regolarmente esaurita prima dell’inizio del weekend.

Come di consueto, si terrà inoltre un’asta con 25 veicoli selezionati con cura per l’occasione.

BMW ha anticipato che questa edizione sarà particolarmente significativa per il marchio, non solo per i numerosi anniversari in calendario – tra cui i 40 anni della M3 E30 -, ma soprattutto per il debutto ufficiale del marchio Alpina dopo la sua acquisizione.

Secondo le parole dell’amministratore delegato di BMW Italia, Massimiliano Di Silvestre, Alpina presenterà un progetto inedito proprio in occasione del concorso, anche se molto probabilmente si tratterà di un prototipo o, al massimo, di un veicolo a tiratura estremamente limitata, sulla falsariga di quanto avvenne con la Skytop due anni fa.

Una rivelazione che dimostra come BMW non voglia rinunciare a quella vocazione all’innovazione che ha contraddistinto il concorso fin dalla sua fondazione, nel 1929.

Il presidente Helmut Kaes ha poi approfondito la suddivisione in classi delle vetture in gara, soffermandosi in particolare sulla classe ‘Conservate’: si tratta di automobili che non hanno subito alcun restauro e che, proprio attraverso le loro imperfezioni estetiche, riescono a raccontare la propria storia in modo autentico.

Kaes ha inoltre affrontato uno dei temi più delicati del mondo delle auto d’epoca: la scarsa partecipazione dei giovani, scoraggiati anche dai costi spesso proibitivi legati al collezionismo. L’invito rivolto al pubblico è quindi quello di partecipare al weekend portando i propri veicoli d’epoca, indipendentemente dal loro valore di mercato. La passione per le automobili, ha sottolineato, non deve essere un privilegio riservato a chi possiede pezzi dal valore inestimabile come quelli in gara al concorso.

Anno dopo anno il concorso si è dimostrato un evento imperdibile per gli appassionati, e con il debutto di Alpina e le numerose ricorrenze di quest’anno, l’edizione 2026 non sarà sicuramente da meno.