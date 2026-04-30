Il nuovo numero di ‘Prima’ è in edicola e in digitale

Il nuovo numero di ‘Prima Comunicazione’ è da oggi nelle edicole. Sempre disponibile per pc, smartphone e tablet l’edizione digitale.

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In questo numero

Idee nuove, storie professionali, vivacità e curiosità. Non c’è mai stato tanto bisogno del giornalismo. Per orientarsi e provare a capire.

È con questa promessa — e con una vera gran bouffe di informazioni — che arriva in edicola il numero primaverile (aprile) di Prima Comunicazione. Un numero denso, attraversato da storie diverse ma unite da una linea chiara: in una fase di trasformazione accelerata, capire chi muove cosa, e perché, è diventato essenziale.

Il 2026 segna un passaggio strutturale per il sistema informativo italiano. Tra cessioni, nuovi ingressi e operazioni in corso, si sta ridisegnando la mappa del potere editoriale. Non episodi isolati, ma una riallocazione profonda degli asset.

La lunga trattativa tra Exor e K Group — la holding della famiglia Kyriakou, proprietaria di Antenna Group — si è finalmente chiusa con la vendita del Gruppo Gedi. Ora inizia la fase più complessa: rimettere in moto una realta’ editoriale appesantito anche dalle tensioni sindacali, che hanno inciso sulle attività più redditizie, dagli speciali proposti dalla Manzoni.

Tutt’altro clima nell’operazione che ha portato Leonardo Maria Del Vecchio, attraverso Lmdv Capital, all’accordo con Andrea Riffeser Monti per l’acquisizione della maggioranza del gruppo Editoriale Nazionale. Qui emerge una nuova figura chiave, Gabriele Benedetto, chiamato a costruire Lmdv Media: una piattaforma che dovrà integrare testate nazionali e locali, mettendo a sistema contenuti e sinergie industriali.

Sul fronte torinese, si avvicina il passaggio de La Stampa da Exor a Sae. Il presidente Alberto Leonardis ha costruito una rete di partner economici e istituzionali — tra cui le Confindustrie locali — mentre Exor manterrà una quota del 20% attraverso una fondazione. Ma il difficile deve ancora venire.

I grandi gruppi cercano alleanze per resistere alla pressione delle piattaforme digitali. Un tema che si riflette anche nei modelli emergenti: quello di Nicola Porro e Fabio Massa, oggi partner nel progetto MilanoQuotidiano.it integrato nell’ecosistema Porro.it. Più che una linea editoriale, è un modello economico: comunità, eventi, produzione e raccolta diretta della pubblicità.

In questo contesto si inserisce la decisione dell’Agcom di aprire il capitolo delle audience digitali. Audicom sarà chiamata a misurare anche piattaforme come Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ e HBO Max. Una mossa che può cambiare gli equilibri del mercato pubblicitario. Apparentemente tecnica, in realtà altamente politica.

Il tema del merito attraversa anche l’intervista al ministro Paolo Zangrillo, impegnato nella riforma della Pubblica amministrazione. Un disegno di legge che incontra resistenze trasversali, a dimostrazione di quanto il conformismo resti una forza bipartisan.

Lo sport torna protagonista con un lungo servizio su Milano Cortina 2026: trenta medaglie olimpiche, sedici paralimpiche, e una macchina di sponsorizzazione da 500 milioni. Ma anche una riflessione sulla struttura complessiva dell’evento, tra comunicazione, potere e costi che superano i 6-7 miliardi.

A chiudere, l’intervista a Mauro Fabris, che lascia dopo vent’anni la guida della Lega Pallavolo Serie A Femminile. Rivendica la trasformazione del campionato in un prodotto globale e indica la strada: controllo diretto di diritti e audience attraverso Spike Media. È il passaggio definitivo verso un modello in cui le leghe diventano editori di sé stesse.

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