AI sempre d’attualità. Ieri l’Italia ha pubblicato la norma UNI 11621-8:2026, prima in Europa a definire in modo sistematico i dodici profili professionali dell’intelligenza artificiale, dal Chief AI Officer all’AI Research Scientist, nel quadro dell’AI Act europeo. A Oakland, California, Elon Musk ha testimoniato in tribunale contro OpenAI sostenendo che affidare sistemi così potenti a soggetti con interessi commerciali è un rischio che l’umanità non dovrebbe correre. E oggi Walter Veltroni ha pubblicato sul Corriere della Sera un’intervista a Claude, il sistema di Anthropic, trattandolo come si tratta un interlocutore che ha qualcosa da dire sul mondo.

Cosa è successo

Tre cose nello stesso giro di ore. Le prime due appartengono alla stessa famiglia, per quanto i loro autori non si parlino. La norma tecnica e il processo Musk partono entrambi dall’idea che l’IA vada contenuta, ricondotta a responsabilità umane riconoscibili, tenuta al suo posto. Sono risposte diverse allo stesso problema, e ciascuna ha le sue contraddizioni — Musk in primo luogo, che mentre accusa OpenAI costruisce la propria partita industriale sull’IA con xAI. Ma la direzione di marcia è la stessa: queste macchine vanno governate, non lasciate libere di occupare qualunque spazio.

Elon Musk (Foto Ansa)

L’intervista sul Corriere va nell’altra direzione. E non è una critica a Veltroni. È una constatazione su un fenomeno più largo: i grandi giornali dei paesi più strutturati del mondo hanno cominciato, quasi in sequenza e senza concertarsi, a intervistare questi sistemi come si intervista una persona. Il New Yorker lo ha fatto con Gideon Lewis-Kraus e un lungo profilo su Claude. Lo hanno fatto testate anglosassoni ed europee, generaliste e di settore — inclusa Prima Comunicazione, con alcune interazioni dialogiche pubblicate mesi fa. Quando un formato diventa riconoscibile, con le sue convenzioni e i suoi titoli prevedibili, non è più un esperimento. È un posizionamento.

Il punto non è che Claude risponda male. Il problema è che risponde benissimo, e questo è esattamente il nodo. Un sistema di IA è addestrato per produrre risposte plausibili e coerenti con la domanda ricevuta. Quando dice di assorbire «amori e paure umane» sta descrivendo con precisione tecnica il meccanismo del suo addestramento su miliardi di testi umani. Ma titolata in prima pagina, quella frase smette di essere una descrizione tecnica e diventa una dichiarazione esistenziale. Cominciamo a trattare la statistica come biografia.

Il rischio di cui parla Musk — con il suo linguaggio volutamente drammatico — ha anche una versione quotidiana e silenziosa, che non riguarda i robot armati ma l’autorità epistemica: chi ha il diritto di dire cose che contano, di occupare il centro del discorso pubblico. Dare la parola a una macchina su cosa pensa della morte e della democrazia non è neutro. Lo stiamo facendo mentre scriviamo norme per tenerla sotto controllo. Le due conversazioni non si ascoltano. E forse è questo il problema vero.

(Questo articolo è stato sviluppato con il supporto di uno strumento di intelligenza artificiale generativa)