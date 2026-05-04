Mondadori Digital consolida la presenza negli Stati Uniti con GialloZafferano USA



Mondadori Digital annuncia la nascita di GialloZafferano USA Inc., società con sede negli Stati Uniti dedicata alla produzione di contenuti e iniziative enogastronomiche per il mercato americano, nata dall’esperienza del food media brand n.1 in Italia e tra i più seguiti al mondo.



Non si tratta di un inizio, ma di una nuova tappa del percorso avviato nel 2022, quando GialloZafferano ha dato il via alla propria attività negli Stati Uniti tramite un sito in lingua inglese, una forte fanbase social internazionale e uno studio di produzione dedicato a New York. Un progetto che fin da subito ha potuto contare su collaborazioni con brand italiani d’eccellenza che investono nel mercato americano: dal Consorzio Tutela Grana Padano a Mulino Bianco, fino a La Piadineria e Mulino Caputo.



Con GialloZafferano USA Inc., il brand dà quindi alla sua sede negli Stati Uniti una struttura permanente, diventando un interlocutore capace di operare sul mercato statunitense con la solidità e la continuità di un player strutturato. La nuova realtà è coordinata da Gabriele Colasanto, Brand Director Area Food di Mondadori Digital e CEO di GialloZafferano USA Inc.



«Quello che abbiamo costruito in questi tre anni a New York è il punto di partenza per traguardi ancora più ambiziosi», ha dichiarato Andrea Santagata (foto), Amministratore delegato di Mondadori Digital. «GialloZafferano USA Inc. non è una dichiarazione di intenti, ma la tangibile dimostrazione di quanto crediamo nel mercato americano, un mercato di fondamentale importanza per le aziende italiane, che ci ha accolto con entusiasmo e a cui vogliamo dedicarci con sempre maggiore impegno, puntando a diventare ambasciatori della cucina italiana negli Stati Uniti», conclude Santagata.

CasaGiallo: il cuore produttivo a New York

A Williamsburg, con vista sui tre ponti iconici di New York, CasaGiallo è la house of production di GialloZafferano negli USA: uno spazio creativo e studio di produzione che ospita chef, creator italiani e americani, showcooking e attivazioni branded. Qui nascono i contenuti che raccontano la cucina italiana e italo-americana al pubblico statunitense, con un linguaggio sempre più autentico e raffinato: in tre anni di lavoro sul campo, le attivazioni prodotte a CasaGiallo hanno raggiunto oltre 3 milioni di americani per singola campagna.

Un asset per le imprese italiane in America

GialloZafferano USA Inc. si propone come uno strumento concreto per le aziende italiane che vogliono accedere al mercato americano. Con 72 milioni di follower globali e una community americana in forte crescita, GialloZafferano offre ai brand italiani un hub integrato – digitale e fisico – per raccontarsi al consumatore statunitense con credibilità e continuità. La partnership istituzionale consolidata in diversi progetti con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Italian Trade Agency conferma il ruolo di GialloZafferano non solo come media brand, ma come strumento di Sistema Paese a supporto delle imprese italiane che puntano ai mercati esteri, e in particolare al mercato USA.

GialloZafferano al Summer Fancy Food Show 2026

La presenza consolidata al Summer Fancy Food Show – la più importante fiera food americana – è la prova più concreta della vocazione a punto di riferimento per il racconto del Made in Italy nel food. GialloZafferano torna per il quarto anno consecutivo anche come media partner di Universal Marketing, organizzatore in esclusiva della presenza delle aziende italiane nei padiglioni italiani del Fancy Food Show. Per l’edizione 2026 (New York, 28-30 giugno), GialloZafferano porterà al Javits Center, in collaborazione con Zenzero Talent Agency, un team d’eccellenza composto da chef e top creator, protagonisti di format live e contenuti originali dedicati ai brand partner, confermando il proprio ruolo di ponte tra l’eccellenza agroalimentare italiana e il mercato USA.