‘Sky TG24 Live In’ torna torna e trasforma il Teatro di Villa Torlonia in studio tv

“Torna Sky TG24 Live In” . Il format del canale all news diretto da Fabio Vitale, nato per portare il dibattito sul territorio e incontrare cittadini, studenti e istituzioni, approda nuovamente nella Capitale.

“Il 7 maggio approda nuovamente a Roma, nella cornice suggestiva del Teatro di Villa Torlonia” , trasformato dalle 9.30 per un’intera giornata in uno studio televisivo aperto al confronto sui temi più urgenti dell’attualità.

Politica, economia, geopolitica e società al centro

Sul palco si alterneranno personalità del mondo politico, economico, scientifico e culturale per discutere delle grandi sfide del presente: la guerra commerciale che dal 2025 ridisegna gli equilibri globali, il nuovo assetto geopolitico internazionale, il conflitto in Medio Oriente, il percorso verso la pace in Ucraina e il rafforzamento della difesa europea. Ampio spazio anche al quadro politico italiano, dalle conseguenze del referendum costituzionale sulla giustizia alla tenuta del governo Meloni, fino alle prospettive del centrosinistra e alle questioni sociali ed economiche che attraversano il Paese.

Un parterre di ospiti di primo piano

All’evento parteciperanno, tra gli altri, Adolfo Urso, Roberto Gualtieri, Angelo Bonelli, Emanuele Orsini, Maurizio Landini, Pierpaolo Bombardieri, Daniela Fumarola, Matteo Zuppi, Luca Parmitano, Tatiana Berezhna, Piero Benassi, Stefania Andreoli, Andrea Pezzi, Alberto Di Pietrantonio, Gabriella Marano, Monica Sansoni, Mariarosaria Taddeo, Paolo Boccardelli, Federico Tonioni, Eleonora Viscardi, Massimiliano Capitanio, Tiziana Catarci, Francesco Di Napoli, Maria Chiara Giannetta, Davide Marengo, Jacopo Ierussi e Matteo Pogliani.

Diretta su tutti i canali Sky TG24

L’appuntamento sarà trasmesso in diretta su tutti i canali tv e digital di Sky TG24 e si avvale del patrocinio di Roma Capitale. Numerose le partnership: Anpit, diverse Autorità di Sistema Portuale, BBVA, Challenge Network, Generalfinance, Google Cloud, La Collina dei Ciliegi, Lexus, Manpower, Rinascente, Sace, Sevendata, SIMEST e Terna.