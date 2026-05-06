Montalbano boom anche in replica, GF Vip hot. Floris stacca Belve, Iene e TeleGarlasco

Sfiora 3 milioni Montalbano con un episodio di venti anni fa che ai più sarà parso inedito. Le dinamiche femminili ‘spinte’ e aggressive del Gf Vip fanno crescere gli ascolti. Floris con la politica batte le novità da Garlasco… Un milione e passa per Arsenal-Atletico su Sky…

Luca Zingaretti su Rai1, con un vecchio episodio del 2006 de ‘Il Commissario Montalbano’ (‘La pazienza del ragno’), alle prese la nuova frizzante puntata del ‘Grande Fratello Vip’ su Canale 5.

Era questo lo schema di base della griglia generalista di martedì 5 maggio, con un nuovo attacco di Donald Trump al Papa, la cronaca nera sempre ricca da Garlasco e l’Iran drammaticamente d’attualità nei programmi di approfondimento. Su Rai2 è tornata Francesca Fagnani con ‘Belve Crime’ alle prese con una versione ‘Inside’ de Le Iene. Erano consolidate tutte le altre proposte. L’informazione ha proposto il triello tra ‘FarWest’ su Rai3, Bianca Berlinguer su Rete4 e ‘DiMartedì’ su La7, mentre la semifinale di Champions League, Arsenal-Atletico Madrid, l’ha trasmessa Sky. Ma ecco come il lancio Auditel delle 10.00 ha messo ordine nel panorama dei prodotti.

Il commissario Montalbano in replica con ‘La pazienza del ragno’ sfiora 3 milioni e stacca un Grande Fratello che però lievita

Su Rai1 la fiction in replica ‘Il Commissario Montalbano’ con Luca Zingaretti impegnato nel racconto di una complessa storia familiare ha riscosso 2,952 milioni e 17,5% di share.

Su Canale 5 il reality condotto da Ilary Blasi, ‘Grande Fratello Vip’, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli opinioniste, e tra i concorrenti Alessandra Mussolini che ha raggiunto la finale dopo Antonella Elia con Lucia, Adriana, Francesca e Marco al televoto, ha conseguito 2,218 milioni e 18,6% di share.

Su Rai2 il ritorno di ‘Belve Crime’ con protagonisti Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone, ha conseguito 1,062 milioni di spettatori e 7,4% di share.

Su Italia 1 ‘Le Iene Presentano: Inside’ con “Ci si può abituare alla guerra?”, condotto da Matteo Viviani, ha conquistato 756mila e 6,1% di share.

Approfondimento: Floris 9,6%, Sottile 5,9%, Berlinguer solo 2,8%

Su La7 da ‘DiMartedì’ sono scesi in campo Giovanni Floris con Luca e Paolo, Massimo Giannini, Walter Veltroni, Matteo Renzi, Rocco Casalino, Antonio Di Bella, Alessandro Di Battista, Sergio Rizzo, Elsa Fornero, Eliana Como, Giorgio Mottola, Emiliano Fittipaldi, Virginia Veludo, Sergio Rizzo, Antonio Padellaro, Nando Pagnoncelli, Alessandra Sardoni, Tosca, Elisabetta Piccolotti, Vittoria Baldino, Chiara Becchimanzi, Achille Totaro, Alessandro Cattaneo, Filippo La Porta, Evelina Christillin, Fabio Salamida, Guia Soncini. Il programma ha avuto 1,536 milioni di spettatori e 9,9% di share.

Su Rai3 da Salvo Sottile a ‘Farwest’ focus su Garlasco e Andrea Sempio e le polemiche tra giornalisti, criminologi e avvocati. Il programma ha avuto 870mila e 5,9% di share.

Su Rete4 a ‘E’ Sempre Cartabianca’, da Bianca Berlinguer (Trump e il Papa, il caso della Flotilla, il delitto di Garlasco, Islam in Italia) ospiti a lungo Mauro Corona, Gianluigi Nuzzi, Pierferdinando Casini, Andrea Scanzi, Alessandro Sallusti, Giuseppe Brindisi, Ilaria Cavo, Caterina Collovati, Dario Redaelli, Gianluigi Paragone, Annalisa Chirico, Valentina Petrini, Karima Moual. La trasmissione ha avuto 374mila e 2,8% di share.

Bene la Champions su Sky che supera Fagnani per spettatori

Inoltre, su Tv8 ‘Italia’s got talent’ a 299.000 spettatori e 2,2%. Sul Nove ‘Michael Jackson-Anatomia di una caduta’ a 295.000 spettatori con 1,7%.

Inoltre su Sky Arsenal-Atletico Madrid di Champions League a 1,1 milioni e 5,3%.

Scotti prevale, Gruber 9,1%

Su Rai1 ‘Cinque Minuti’ a 3.957.000 spettatori e 20%, ‘Affari Tuoi’ a a 4.663.000 spettatori e 22%. Su Canale5 ‘Gira La Ruota della Fortuna’ a 4.142.000 spettatori e 20,5%, ‘La Ruota della Fortuna’ a 4.898.000 spettatori e 23,2%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ a 1.538.000 spettatori e 9,1%.