Roberto Savi intervistato a ‘Belve’. Le famiglie delle vittime contestano la Rai

L’intervista a Roberto Savi, considerato il capo della Banda della Uno Bianca e detenuto dal 1994, andata in onda a Belve Crime con Francesca Fagnani ha scatenato l’ira dei famigliari delle vittime.

È la prima volta, dopo oltre trent’anni, che l’ex poliziotto parla in televisione dal carcere di Bollate. La scelta della Rai ha però provocato la reazione immediata dei familiari delle vittime, che giudicano l’operazione “spiacevole, disgustosa e sospetta”, sostenendo che eventuali rivelazioni dovrebbero essere rivolte ai magistrati, che hanno ancora fascicoli aperti.

La Banda della Uno Bianca operò tra Emilia-Romagna e Marche dal 1987 al 1994, ed è ritenuta responsabile di 102 azioni criminali, 23 omicidi e centinaia di feriti. Roberto e Fabio Savi, insieme al fratello Alberto e a Marino Occhipinti, furono condannati all’ergastolo nel 1996. Altri membri ricevettero pene minori.

Nell’intervista, riporta il Resto del Carlino, Savi conferma dichiarazioni già attribuitegli in passato, sostenendo che la banda avrebbe goduto della copertura di “personaggi non delinquenti” legati alla rete investigativa. Alla domanda diretta della giornalista, risponde: «Sì, è vero».

Fagnani gli chiede poi della rapina nell’armeria di via Volturno del 1991, in cui furono uccisi la proprietaria Licia Ansaloni e l’ex carabiniere Pietro Capolungo. Quando la conduttrice osserva che “non c’era bisogno di uccidere”, Savi replica: «Capolungo sì», sostenendo che la vittima sarebbe stata legata a “servizi particolari dell’Arma”.

Nel corso dell’intervista, Savi lascia intendere che alcune azioni della banda sarebbero state compiute su richiesta di “uffici particolari”, affermando di aver trascorso “due o tre giorni a settimana a Roma” per incontrare interlocutori che definisce “i Servizi”. Aggiunge che quegli stessi apparati avrebbero prima protetto la banda e poi favorito il loro arresto.

L’apparizione televisiva di Savi ha scosso profondamente i familiari delle vittime. Alberto Capolungo, presidente dell’associazione e figlio del carabiniere ucciso nell’assalto all’armeria, definisce l’iniziativa «spiacevole e inadeguata», sottolineando di non essere stato informato e ricordando che «le indagini sono ancora in corso».

Secondo Capolungo, se Savi ha davvero nuove informazioni, dovrebbe riferirle ai magistrati e non in televisione, «tanto più in un format che unisce informazione e intrattenimento».