James Murdoch tratta l’acquisto del magazine New York da Vox Media

Attraverso la sua holding Lupa Systems, il figlio di Rupert vorrebbe acquisire il controllo del prestigioso magazine e della divisione podcast della media company

James Murdoch sarebbe in trattative con Vox Media per acquistare il magazine New York e la divisione podcast della società media.



Vox Media da mesi sta valutando il suo futuro, incluso lo stop delle attività o la loro vendita. Lupa Systems, la società di investimenti controllata da James Murdoch, sarebbe pronta a rilevarne una parte consistente, compreso lo storico megazine.



L’acquisizione del New York – di cui Vox era diventato editore nel 2019 – avrebbe un valore anche simbolico. Nel 1977 il padre Rupert acquistò la società a cui faceva capo il magazine, per poi rivenderla nel 1991.

Lupa Systems protagonista del panorama media

Con un eventuale accordo – con dietro un’offerta da 300 milioni, secondo Cnn -, Lupa Systems avrebbe l’occasione di fare un balzo in avanti e imporsi nel panorama dei media americani con un ruolo da protagonista.

La società ha già quote in Tribeca Enterprises, che controlla il Tribeca Film Festival, oltre ad essere appoggiata finanziariamente da Bodhi Tree Systems, uno dei maggiori investitori media indiani.

Inoltre Quadrivium, la fondazione che James Murdoch ha insieme alla moglie Kathryn, è sostenuta da The 19th, un redazione no profit incentrata su politica e genere, e The Bulwark, società di media digitali riconducibile al movimento ‘Never Trump’.

La faida di famiglia

James Murdoch ha a disposizione una liquidità significativa per un’eventuale acquisizione grazie alla vendita a Disney di parte delle attività di famiglia e all’accordo stipulato con il padre e il fratello Lachlan, lo scorso settembre, dopo la battaglia in tribunale che ha contrapposto i figli del magnate australiano.