Roberto Sergio fa il punto sui temi caldi RAI e sulla “nuova” RTV San Marino

Intervistato dal programma di approfondimento ‘Terzo Millennio’ su Lazio TV, Roberto Sergio, direttore generale Rai e RTV San Marino, affronta i temi caldi del Servizio Pubblico – dallo stallo sulla presidenza al Piano immobiliare – e racconta la grande operazione di rilancio tecnologico ed editoriale dell’emittente del Titano a cui ha ridato centralità sul canale 550.

Partendo da RTV San Marino, Sergio ricorda come “quando sono arrivato ho trovato una situazione oggettivamente molto complessa. L’emittente attraversava una fase di forte difficoltà economico-finanziaria, con infrastrutture tecnologiche obsolete e studi televisivi che avevano oltre ventanni di vita, quindi non più adeguati agli standard richiesti dall’evoluzione del mercato audiovisivo. Anche dal punto di vista editoriale il quadro era delicato: la programmazione, fatta eccezione per il telegiornale e alcune rubriche informative, era composta prevalentemente da repliche di programmi della televisione italiana, spesso anche molto datati. Mancava una prospettiva di crescita, una chiara identità editoriale e una concreta possibilità di rilancio. Senza un intervento strutturale, il rischio era quello di un progressivo ridimensionamento dell’emittente”.

Roberto Sergio a RTV San Marino

La grande operazione di trasformazione di Rtv San Marino

“Da qui”, dice Sergio, “è partito un lavoro profondo di trasformazione, inserito all’interno di un piano industriale presentato circa sei mesi fa, con obiettivi molto ambiziosi per i prossimi tre anni. La prima scelta strategica è stata quella di costruire una forte riconoscibilità del canale sulle diverse piattaforme distributive – digitale terrestre, Tivùsat e Sky. Abbiamo deciso di trasformare il 550 in un vero brand editoriale, facilmente riconoscibile e immediatamente identificabile dal pubblico”.

Innovazione tecnologica

Parallelamente è stato avviato un importante percorso di innovazione tecnologica. “Innanzitutto abbiamo messo in sicurezza il sistema di trasmissione, intervenendo su impianti ormai superati. Successivamente abbiamo realizzato un primo grande studio tecnologicamente avanzato destinato alle produzioni originali, affiancato da un innovativo studio virtuale. Nelle prossime settimane sarà inoltre inaugurato il nuovo studio del telegiornale. In poco tempo RTV San Marino si è quindi dotata di tre nuovi studi moderni, pienamente adeguati alle esigenze produttive contemporanee, superando strutture che appartenevano ormai a un’altra epoca televisiva”.

Linea editoriale rivoluzionata

Accanto all’innovazione tecnologica, un grande lavoro è stato fatto sulla linea editoriale. “L’obiettivo era costruire una televisione riconoscibile, con una propria identità, capace di rivolgersi prioritariamente alla Repubblica di San Marino ma allo stesso tempo interessante anche per il pubblico italiano. Per questo abbiamo investito sui prodotti originali, sugli approfondimenti, sui contenitori informativi e sui grandi eventi, valorizzando linguaggi contemporanei e nuovi talenti. RTV San Marino oggi si presenta sempre più come un canale semigeneralista moderno, con una forte caratterizzazione editoriale e una crescente capacità di attrarre attenzione mediatica. Tutto questo ha generato un circuito virtuoso”.

Nuova attrattività pubblicitaria

“La crescita della riconoscibilità del canale, insieme alla qualità dei prodotti e alle attività di marketing, ha attirato investitori pubblicitari italiani e multinazionali, che iniziano a percepire RTV San Marino come una piattaforma distintiva e credibile sulla quale costruire partnership. I risultati sono evidenti non solo sul piano editoriale, ma anche su quello economico, grazie a una significativa crescita dei ricavi pubblicitari e della visibilità internazionale”.

San Marino Song Contest

San Marino Song Contest. è forse l’esempio più brillante della nuova linea editoriale da cui è partito il rilancio dell’emittente della Repubblica del Titano. “Quest’anno ha ottenuto un risultato straordinario: considerando il percorso che porterà fino alle semifinali e alla finale dell’Eurovision Song Contest 2026 di Vienna, stimiamo il superamento dei 200 milioni di contatti complessivi. Un dato eccezionale, superiore persino a quello già straordinario dello scorso anno. Quest’anno, con la partecipazione della vincitrice Senhit insieme a Boy George sul palco di Vienna, RTV San Marino conferma la propria capacità di inserirsi in una dimensione internazionale sempre più significativa”.

Grandi firme hanno scelto RTV San Marino

“Oggi nel palinsesto di RTV San Marino convivono firme autorevoli del giornalismo, della cultura e dello spettacolo: da Dario Fabbri a Paolo Mieli, da Corrado Augias a Simona Ventura, da Luciano Onder a Roberto Giacobbo, a Giovanni Terzi e Red Ronnie insieme a molti altri protagonisti che hanno scelto di condividere questo percorso. Sempre più professionisti del mondo del giornalismo, della cultura e dello spettacolo stanno scegliendo di partecipare a questo progetto editoriale. E per questo sento innanzitutto il dovere di esprimere gratitudine verso tutti coloro che hanno deciso di credere in questa nuova visione di RTV San Marino.

Credo che questo avvenga perché RTV San Marino sta dimostrando di essere uno spazio di libertà editoriale e creativa. Un luogo nel quale i professionisti, nel rispetto dei ruoli e all’interno di una linea editoriale rigorosa, possono esprimersi senza condizionamenti, mantenendo autenticità e identità. Allo stesso tempo, chi sceglie RTV San Marino sente di partecipare a una sfida vera: contribuire alla crescita di una realtà che vuole affermarsi come nuova piattaforma culturale, informativa e di intrattenimento nel panorama televisivo italiano. Quindi sono sempre più convinto che nei prossimi mesi sempre più talent, giornalisti, autori e protagonisti del mondo televisivo sceglieranno di unirsi a questo percorso, aiutandoci a raggiungere gli obiettivi molto ambiziosi che ci siamo posti”.

Direzione chiara e identità riconoscibile

“Oggi RTV San Marino ha finalmente una direzione chiara, un’identità riconoscibile e un’ambizione internazionale. E credo sinceramente che questo percorso sia soltanto all’inizio.”

La commissione di Vigilanza Rai a Palazzo San Macuto (Foto Ansa)

Rai: “è il momento della responsabilità e del dialogo”

Passando alle questioni legate alla RAI di cui è direttore generale, Roberto Sergio affronta la vicenda dello stallo alla presidenza della RAI e del blocco della Commissione di Vigilanza.

Stallo sulla presidenza Rai

“Ritengo che il prolungato stallo sulla presidenza della RAI, ormai vicino ai due anni, rappresenti una condizione difficilmente sostenibile. È una criticità che non incide direttamente sul funzionamento quotidiano dell’azienda, ma certamente sulla percezione di stabilità e autorevolezza del servizio pubblico. Sono convinto che Simona Agnes, che stimo e conosco da molti anni, avrebbe potuto e possa ancora svolgere questo ruolo con equilibrio e competenza, rappresentando una figura di garanzia per tutte le sensibilità istituzionali e parlamentari del Paese. Il fatto che ciò non si sia ancora realizzato ha inevitabilmente lasciato un vuoto. Va riconosciuto che l’azienda ha continuato a operare anche grazie al contributo ed alla responsabilità dei singoli consiglieri di amministrazione, dell’autorevole Collegio Sindacale della competenza del Magistrato della Corte dei Conti, ma questa non può essere considerata una soluzione strutturale”.

Commissione di Vigilanza Rai

“Lo stallo ha inevitabilmente rallentato anche il lavoro della Commissione parlamentare di Vigilanza e il confronto sulla riforma della governance. Per questo credo sia necessario riaprire un dialogo serio e costruttivo tra maggioranza e opposizione, per individuare una soluzione condivisa. La Commissione di Vigilanza non rappresenta soltanto uno strumento di controllo a tutela dei cittadini, ma anche un importante elemento di equilibrio per la stessa RAI. Non dobbiamo dimenticare che la RAI è una società per azioni con responsabilità industriali, editoriali e finanziarie molto rilevanti, oltre ad essere collegata a realtà strategiche come Rai Way. In questo contesto, la stabilità istituzionale è un fattore essenziale. Superare questo stallo consentirebbe anche di rilanciare il confronto sulla riforma della governance, individuando soluzioni moderne, equilibrate e condivise. In sintesi, credo sia arrivato il momento della responsabilità e del dialogo”.

Teatro delle Vittorie (foto LaPresse)

Piano immobiliare della RAI e vendita asset

Roberto Sergio affronta anche la questione piano immobiliare della Rai su cui l’amministratore delegato Gianpaolo Rossi, in un’intervista a Il Sole 24 Ore ha detto che “non si ferma” e “non sarà riscritto sull’onda delle polemiche” e del caso del Teatro delle Vittorie, Piano che secondo l’ad porterà risparmi per oltre 10 milioni l’anno.

“La posizione espressa dall’Amministratore Delegato è pienamente coerente e condivisa dall’intero management. La RAI è una società per azioni con responsabilità industriali e finanziarie molto rilevanti, e proprio per questo occorre affrontare questi temi con grande equilibrio e senso di responsabilità. Le polemiche continue rischiano di incidere negativamente sui processi di valorizzazione del patrimonio immobiliare. È poi fondamentale chiarire un punto: il piano immobiliare non nasce per ripianare debiti, ma per costruire la RAI del futuro. L’obiettivo è accompagnare definitivamente la trasformazione della RAI in una moderna Digital Media Company. La valorizzazione di una parte limitata e non strategica del patrimonio immobiliare consentirà infatti di modernizzare l’intero sistema infrastrutturale e produttivo. Smentisco categoricamente sia i rischi sull’occupazione sia la falsa narrazione secondo cui il piano servirebbe a pagare gli stipendi. Questa governance ha chiuso gli ultimi tre bilanci in equilibrio e l’azienda è sana e in ottima salute”.

Milano, Torino, Roma

“A Milano nascerà un polo produttivo tra i più avanzati in Europa, superando l’attuale frammentazione delle sedi e rafforzando ulteriormente la capacità produttiva e editoriale. A Torino si svilupperà invece il polo della memoria audiovisiva del Paese, attraverso il potenziamento e la digitalizzazione delle Teche e del museo radiotelevisivo. A Roma resteranno pienamente operative e profondamente rinnovate sedi strategiche come viale Mazzini, via Asiago, via Teulada e Saxa Rubra, dove saranno inaugurati nuovi studi tecnologicamente avanzatissimi. Anche Napoli sarà protagonista di un importante intervento di riqualificazione grazie alla collaborazione con la Regione Campania e il Comune”.

Teatro delle Vittorie

Sul Teatro delle Vittorie , Sergio distingue tra valore simbolico da fisico. ” La storia della RAI non è legata esclusivamente ai luoghi, ma soprattutto alla capacità di raccontare, produrre e custodire contenuti che fanno parte della memoria collettiva del Paese. Il nostro compito è valorizzare quella memoria attraverso strumenti moderni, digitalizzazione e apertura sempre maggiore al pubblico. A Pippo Baudo dedicheremo un doveroso ricordo nei prossimi mesi tra Roma e Sanremo. Il piano immobiliare, avviato già nella precedente gestione guidata da Carlo Fuortes, è oggi pienamente operativo e contiamo di completarlo entro la fine dell’anno o al massimo all’inizio del prossimo. Parallelamente sono previsti ulteriori interventi di riqualificazione su numerose sedi regionali. In sintesi, si tratta di un progetto strategico che renderà il servizio pubblico più moderno, efficiente e competitivo”.

Il futuro di Roberto Sergio

In conclusione di intervista Roberto Sergio accenna a quale potrebbe essere il suo prossimo obiettivo professionale. “Mi sto avvicinando alla conclusione del percorso in RAI, un’azienda alla quale sono profondamente legato e a cui ho dedicato oltre vent’anni di lavoro con senso di responsabilità e totale dedizione. Per quanto riguarda il futuro, molto dipenderà dalle valutazioni degli azionisti: da un lato ERAS, dall’altro la RAI. Personalmente sarei lieto di proseguire il lavoro avviato almeno fino al completamento del piano industriale previsto per il 2028, così da consolidare definitivamente l’equilibrio economico e rafforzare ulteriormente il valore dell’azienda. In questi anni ho sviluppato un legame profondo con RTV San Marino e credo fortemente nel progetto costruito insieme. Un percorso che è soltanto all’inizio”.