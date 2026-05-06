Mondiali di calcio, l’offerta Rai è ambiziosa e crossmediale

Mondiali di calcio, l’offerta di Rai è molto estesa anche senza l’Italia nella competizione. L’edizione 2026 della Coppa del Mondo FIFA si annuncia come un evento sportivo e televisivo senza precedenti. Abbraccerà tre nazioni e 48 squadre e, in assenza della nostra Nazionale, vedrà schierati ai nastri di partenza tre ct italiani, con Carlo Ancelotti alla guida del Brasile, Vincenzo Montella allenatore della Turchia e Fabio Cannavaro in pista con l’Uzbekistan.

Nel menù di Rai Pubblicità, in ossequio alle attese, la concessionaria guidata da Luca Poggi schiera un’offerta crossmediale molto vasta: 35 top match in diretta esclusiva su Rai 1 – posizionati per oltre l’80% in prime time per massimizzare l’audience – ed un racconto editoriale che spazia dai grandi approfondimenti di Rai 2 alle radiocronache storiche di Radio 1, fino a inedita frontiera di brand integration e branded content.

Rai Pubblicità e l’evento, attesissimo

L’analisi condotta dal dipartimento Marketing Research & Strategy di Rai Pubblicità, in collaborazione con Ipsos Doxa, conferma la centralità assoluta della competizione nel panorama mediatico nazionale. I numeri dicono che il 63% degli italiani dichiara un forte interesse per l’evento, il 72% prevede di seguirlo su almeno un device, e ben il 92% riconosce nei Mondiali il palcoscenico ideale per l’investimenti pubblicitari.

Luca Poggi

Il Mondiale si rivela un potente catalizzatore sociale, capace di unire generazioni diverse e rafforzare il senso di appartenenza collettiva: non a caso, il 59% del pubblico lo considera più coinvolgente di qualsiasi altro evento sportivo.

Questo livello di engagement si traduce in un’opportunità concreta per il mercato: il 43% degli spettatori mostra un’alta propensione all’advocacy, posizionando la Coppa del Mondo come un asset premium per la comunicazione. L’efficacia del contesto è ribadita dal comportamento dell’audience, con il 58% degli spettatori che dichiara di prestare maggiore attenzione agli spot proprio durante le partite. Per le aziende, scegliere il Mondiale significa dunque poter raggiungere un’audience ampia e trasversale, consolidando la propria notorietà e associando il brand ai valori universali e positivi dello sport.

Copertura massiccia

Rai mette in campo una copertura editoriale massiccia. Rai 1 ospiterà i 35 migliori match in prime time che saranno trasmessi in live streaming su RaiPlay. Radio 1 assicura un presidio costante con la cronaca di ben 56 incontri. A completare l’offerta, un sistema di programmi di approfondimento editoriale come Notti Mondiali su Rai 1, Dribbling Mondiali e Italia chiama USA su Rai 2. I contenuti, guidati da talent e opinion leader, analizzeranno i momenti chiave, estendendo l’esperienza oltre la diretta.

I dati di ascolto delle precedenti edizioni confermano la forza mediatica del Mondiale: le prime 30 partite hanno generato una media tra i 6,5 e i 6,8 milioni di telespettatori, raggiungendo complessivamente quasi 45 milioni di utenti. Spicca il risultato della finale 2022 su Rai 1, seguita da 13 milioni di spettatori con uno share prossimo al 70%.

Tra le principali novità di questa edizione si segnala una maggiore apertura della FIFA a formati pubblicitari innovativi e ad alto impatto. Debutta per la prima volta il formato InGame, integrato direttamente all’interno del match: 240 secondi complessivi distribuiti tra primo e secondo tempo, in un contesto di massimo coinvolgimento emotivo e con ampie soglie di ascolto garantite.

Completano l’offerta tutti i formati consolidati: il Top in apertura e chiusura dei tempi di gioco; i break tabellari con relative IS in apertura collegamento, nell’intervallo e nel post-match, subito dopo le interviste a caldo; i Billboard in apertura e chiusura di ogni collegamento televisivo. A rafforzare ulteriormente l’impianto innovativo, il nuovo formato Lanner – visibile sulla Connected TV per 10 secondi, con 4 inserimenti a partita – assicura una presenza distintiva e altamente visibile.

Tre moduli per cominciare

La struttura di vendita ricalca il modello degli ultimi Europei di calcio: 3 moduli coprono le partite della fase a gironi, a cui si aggiungono il nuovo modulo dedicato ai sedicesimi di finale e i moduli Ottavi-Quarti e Semifinali-Finale, per un totale di 6 moduli. Acquistati congiuntamente, consentono la domination completa dell’evento, con un inserimento in ognuna delle 35 partite trasmesse da Rai 1 e un vantaggio del 10% rispetto ai prezzi di listino. È prevista inoltre una strategia crossmediale TV + digital + radio su formati premium, finalizzata a massimizzare i volumi, potenziare la reach incrementale sui target più giovani e costruire una relazione continuativa con gli utenti in mobilità.

Grande novità il nuovo branded content Hot Gol pensato per accompagnare i brand nel racconto di FIFA World Cup 2026. Il programma, articolato in 9 puntate da 3 minuti in onda su Rai 2 (con repliche su Rai 1 e RaiPlay), ricrea l’atmosfera di un salotto domestico dove la passione calcistica incontra l’eccellenza culinaria. La conduzione è affidata a Gabriele Corsi, che accoglie ospiti e anima la conversazione con aneddoti e quiz, mentre lo chef Andrea Lo Cicero propone ricette ispirate ai Paesi protagonisti del Mondiale. Il format offre una versatilità d’integrazione unica per diverse categorie merceologiche, dal settore food & beverage fino al lifestyle. L’offerta crossmediale include visibilità social e sponsorizzazioni on-top.

Pillole per i partner

Infine, per i Partner Ufficiali della Coppa del Mondo, Rai Pubblicità inaugura anche Percorsi, un format composto da 20 pillole editoriali posizionate strategicamente su Rai 1, in prossimità di Notti Mondiali. Il cuore del progetto è la voce distintiva di Lele Adani, che guida lo spettatore tra i momenti più iconici e le storie ad alto impatto emotivo delle nazionali, con un linguaggio visivo innovativo, firmato dall’AI e dalla direzione creativa di Simone Fugazzotto. A questo si aggiunge l’Adani System: un vero e proprio ecosistema crossmediale, che permette ai brand di raccontarsi attraverso formati ADV su misura con protagonista Lele Adani. Grazie a una forte amplificazione sui profili social del talent (Instagram e TikTok) e a una domination su tutti i mezzi Rai, il progetto assicura ai partner una connessione autentica e credibile con una community, unendo il prestigio dell’evento sportivo alla modernità dei nuovi linguaggi digitali.