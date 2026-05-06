Vitruvio avrebbe firmato la sentenza del TAR

Pierluigi Nervi — nipote dell’ingegnere che progettò il Flaminio nel 1960 — ha scritto al Comune di Roma una cosa semplice e scomoda che il progetto della Lazio per lo stadio flaminio è «l’unico che può tenere l’impianto in vita». Non il migliore. L’unico.

Marco Vitruvio Pollione, I secolo avanti Cristo, aveva già dato la risposta giusta con tre parole: firmitas, utilitas, venustas. Solidità, funzionalità, bellezza. Non tre valori in competizione, tre condizioni simultanee. Un’opera regge, serve, è degna di essere guardata. Se una manca, l’opera è incompiuta.

Al Flaminio tutte e tre traballano: sessantasette anni di cemento armato mai manutenuto, uno stadio vuoto che non serve né allo sport né alla città, e una bellezza che si preserva intervenendo, mica aspettando che cada. Vitruvio non avrebbe convocato commissioni ma avrebbe già deciso nella prima riunione.

Eppure c’è chi si oppone e precisamente una fondazione che rappresenta uno dei tredici coeredi dei progettisti originali. Gli altri dodici, evidentemente, la pensano diversamente. Il TAR della Toscana ha già visto questa scena — stessa fondazione, stesso copione, stavolta sul Franchi di Firenze — e ha emesso una sentenza che è, in fondo, vitruviana nella sostanza: «Il diritto morale d’autore non può essere imputato agli eredi, i quali esprimono necessariamente personalità distinte da quelle degli autori». Il genio muore con il genio, non si eredita. Un’opera che deve restare viva non può essere congelata nel nome di chi l’ha costruita e da segnalare che non è la prima volta che l’Italia si inceppa così su qualcosa di identitario. Per passare da Roma e Firenze a Milano e dallo sport alla cultura ricordiamo La Scala che nel 2002 annunciò la ristrutturazione firmata Mario Botta a cui sono seguiti tre anni di polemiche feroci, accuse di snaturamento, petizioni. Oggi probabilmente nessuno vorrebbe la Scala di prima. Stesso schema, stesso rituale, stesso esito se poi nonostante le critiche si fa, e poi va bene a tutti. Il vero costo non è mai il cantiere ma il tempo perso prima di cominciarlo.



Pier Luigi Nervi — quello che ha costruito davvero il Flaminio — lo sapeva. Un architetto sa che le sue opere devono sopravvivergli, e per sopravvivere devono cambiare. Notre-Dame non è quella del 1163. Il Pantheon di Agrippa è sepolto sotto quello di Adriano. Nessuno piange queste trasformazioni perché sono il segno che l’architettura è ancora viva. Quello che non sopravvive è l’abbandono.

Dum Romae consulitur, Flaminium exuritur.