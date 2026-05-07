Stories of Strength la Juventus contro il silenzio sulla salute mentale

In collaborazione con Project Happiness il club bianconero racconta come il calcio possa aiutare a non sentirsi soli.

All’Allianz Stadium, lo scorso 5 maggio, non si è giocata una partita qualunque. L’atmosfera era diversa: meno tifo, più ascolto. La Juventus ha aperto le porte per la première di Stories of Strength, giunto alla sua terza stagione. Un progetto nato nel 2023 che, anno dopo anno, prova a scardinare il silenzio attorno alla salute mentale, trasformando lo stadio in uno spazio di dialogo, condivisione e coraggio.

Quando il calcio diventa ascolto

L’iniziativa nasce da una domanda semplice: può il calcio farci sentire meno soli?

Lo scorso 10 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, la Juventus ha lanciato una call to action rivolta alla propria community internazionale, invitando i tifosi a condividere esperienze personali legate alla depressione, alla solitudine e al ruolo che il calcio ha avuto nei momenti più difficili della loro vita. Un messaggio ancora più significativo alla luce dei dati diffusi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui la depressione rappresenta una delle principali cause di sofferenza tra gli uomini, spesso educati culturalmente a reprimere le emozioni e a chiudersi nel silenzio. A livello globale, circa il 70% dei suicidi riguarda uomini, percentuale che in Italia sale all’80, secondo i dati Istat.

“Com’è possibile che in un mondo così complicato una partita di calcio di 90 minuti riesca a farci sentire meno soli?”, si è chiesto Giuseppe Bertuccio D’Angelo, creator e fondatore di Project Happiness, seguito da oltre due milioni di persone su YouTube e impegnato da anni a raccontare il concetto di felicità nelle diverse culture del mondo.

Da questa domanda è nata la collaborazione con Juventus per la nuova stagione di Stories of Strength. “Abbiamo pubblicato un post su Instagram chiedendo ai tifosi di raccontarci la loro storia e dirci se, in un momento difficile della loro vita, il calcio li avesse aiutati a sentirsi meno soli…Sono arrivati centinaia di messaggi”, racconta Bertuccio D’Angelo.

Tra Canada, Colombia e Italia, il viaggio si è trasformato in un racconto umano fatto di fragilità, appartenenza e rinascita attraverso le testimonianze di tre tifosi juventini.

Tre storie di Juventinità

Il documentario, disponibile su YouTube e Juventus Play, intreccia tre storie lontane, unite però dallo stesso filo invisibile: la capacità dello sport di creare connessioni autentiche anche nei momenti più bui.

C’è Hani, 41enne, membro dello Juventus Official Fan Club (JOFC) di Toronto. Di origini libanesi, si è trasferito in Canada all’età di 17 anni e da allora la sua famiglia di origine ha rifiutato di mantenere i rapporti con lui e con la famiglia che si è creato. “Però io ho una famiglia, la Juventus, (…) li incontro ogni sabato o domenica, li guardo per 90 minuti e mi rendono felice, a volte triste, ma poi tornano a rendermi felice ed è questo che significa famiglia: sono grato” spiega Hani.

Poi c’è il colombiano Johan, membro del JOFC Colombia. Ha una collezione di magliette della Juventus, ma è quella che indossava sempre suo fratello, di cui non ha notizie da otto anni, la sua preferita. Ha pensato più volte a farla finita, ma l’incontro al parco con un ragazzino tifoso bianconero gli ha restituito coraggio. Anche l’esempio di Buffon, che definisce “gentiluomo” oltre che grande campione, gli è servito per resistere e superare il dolore.

Infine la storia di Pietro, 18enne di Cattolica. A causa di una malformazione cranio-facciale ha subito molte operazioni e tanti episodi di bullismo. Le partite della Juventus l’hanno sempre aiutato a distrarsi, a trovare la forza per respingere pensieri bui e a guardare avanti. “La Juve è l’unica cosa che c’è sempre stata” dice Pietro.

La sua è una storia “di appartenenza, di qualcosa che ti tiene agganciato alla vita”, recita la voce fuori campo di Bertuccio D’Angelo, “perché forse da qualche parte nel mondo qualcun altro sta cercando un motivo per resistere”. E forse è proprio questo il messaggio più prezioso di Stories of Streghts: “il coraggio non è non cadere, ma continuare a giocare”.

Foto (Getty)