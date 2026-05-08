Banca Ifis salva il Banksy di Venezia

Restaurato The Migrant Child, il Bambino migrante, apparso nel 2019 sul Canal Grande

Venezia ritrova uno dei suoi simboli più potenti e fragili della street art contemporanea. Banca Ifis ha presentato il restauro di The Migrant Child, l’opera realizzata nel maggio 2019 da Banksy sulla facciata di Palazzo San Pantalon, affacciato sui canali veneziani, e progressivamente deteriorata negli anni a causa dell’acqua salmastra, dell’umidità e delle intemperie.

L’opera restaurata è stata svelata nell’ambito di ‘Curated by Heart’, evento pubblico ospitato negli spazi della Tesa 113 dell’Arsenale di Venezia, alla presenza di Ernesto Fürstenberg Fassio, presidente di Banca Ifis, di Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale del Veneto e del premio Nobel per la Pace Kailash Satyarthi.

Palazzo San Pantalon

The Migrant Child, comparso nella notte del 9 maggio 2019, è una delle rarissime opere italiane attribuite con certezza a Banksy. Raffigura un bambino migrante con un giubbotto di salvataggio che alza una torcia di segnalazione rosa fluorescente: un’immagine diventata in pochi anni una delle icone del rapporto tra arte urbana, diritti umani e identità contemporanea della città lagunare.

Si completa così il percorso di salvataggio avviato da Banca Ifis nel 2023, quando il gruppo bancario aveva raccolto l’appello congiunto del Ministero della Cultura, del Comune di Venezia e della Regione Veneto per mettere in sicurezza l’opera. Da allora il progetto ha attraversato diverse fasi: la messa in sicurezza dell’edificio, la rimozione del murale originale, l’avvio delle delicate operazioni conservative e il contestuale restauro di Palazzo San Pantalon, tuttora in corso.

Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis

“Con il salvataggio del ‘Bambino Migrante’ di Banksy abbiamo voluto rispondere concretamente all’appello delle istituzioni, assumendoci una responsabilità che sentiamo profondamente nostra: preservare e rendere accessibile un patrimonio che è allo stesso tempo artistico e civile”, ha dichiarato Ernesto Fürstenberg Fassio, che ha collegato il progetto alla piattaforma culturale Ifis Art, con cui la banca promuove arte e cultura come strumenti di crescita sociale e dialogo con il territorio, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

“Quest’opera, fragile e potente insieme, parla un linguaggio universale fatto di pace, inclusione e diritti umani e ci invita a non cedere all’indifferenza. Il percorso che oggi si completa dimostra quanto sia decisiva la collaborazione tra pubblico e privato nel trasformare un intervento di tutela in un progetto di futuro, capace di restituire alla comunità non solo un’opera, ma anche il suo significato più profondo”.