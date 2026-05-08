BWH Hotels Rinnovo CDA: Marcheselli confermato presidente

BWH Hotels Italia rinnova il consiglio di amministrazione per il triennio 2026-2028 e conferma Walter Marcheselli nel ruolo di presidente. La nomina arriva durante l’assemblea dei soci riunita in Sicilia in occasione della spring convention.

Le nomine

La riconferma di Marcheselli rappresenta il quarto mandato consecutivo alla guida del gruppo. Insieme a lui vengono confermati anche Giovanni Simonetto e Francesco Incerti nel ruolo di vicepresidente. Il nuovo consiglio di amministrazione è composto da Andrea Boccardi, Fabio Borio, Ludovica Clarioni, Maria De Scrilli, Camilla Doni, Francesco Incerti, Walter Marcheselli, Gina Primavera, Giovanni Simonetto e Fulvio Soave. Il nuovo consiglio ha il compito di proseguire i progetti già avviati dal gruppo e accompagnare il network nelle sfide del prossimo triennio.