FIGC, il rebus Malagò: la norma, il precedente e il rischio paralisi

Chi è con chi: la mappa degli schieramenti

La corsa alla presidenza FIGC ha una geometria abbastanza chiara, almeno nei numeri. Giovanni Malagò ha dalla sua la Lega Serie A — endorsement unanime, promosso dal presidente Ezio Maria Simonelli — che vale il 18% dell’assemblea. Poi sono arrivati i calciatori e gli allenatori: AIC e AIAC, che insieme pesano il 30%, si sono espressi congiuntamente a favore dell’ex presidente del CONI, indicandolo come «la persona capace di rispondere alle sfide del presente e soprattutto del futuro». Un blocco da 48% che, sommato al gradimento crescente dentro la Lega Pro e alla possibile convergenza della Serie B, porta Malagò in zona maggioranza — forse oltre.



Dopo l’incontro del 6 maggio con il presidente della Serie B Paolo Bedin, entrambe le leghe professionistiche minori sembrerebbero molto intenzionate a votare per l’ex numero uno del CONI, garantendogli circa il 66% dei consensi potenziali. La Lega Pro, dal canto suo, ha ribadito che l’attenzione è focalizzata sui programmi più che sulle candidature, senza esprimere un endorsement esplicito. Una posizione di attesa che, nella grammatica delle elezioni federali, raramente prelude a un voto di rottura.

Dall’altra parte c’è Giancarlo Abete. Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti parte dal 34% della sua componente — la quota più alta tra le singole leghe — ma il consenso risulta eroso dal gradimento di diversi delegati LND verso Malagò, e il percorso si stringe attorno a una domanda concreta: come trasformare quel 34% in un’area di governo credibile per una federazione che dovrà intervenire sul calcio professionistico e sulla Nazionale. Abete non si è ritirato. All’uscita dall’incontro con AIC e AIAC ha detto semplicemente: «Io vado avanti tranquillamente». Una frase che suona più come resistenza che come prospettiva.



Il meccanismo del voto prevede soglie differenziate: tre quarti dei consensi al primo scrutinio, due terzi al secondo, maggioranza assoluta al terzo. Con gli schieramenti attuali, Malagò non ha ancora i tre quarti, ma se Serie B e Lega Pro si allineassero formalmente, il secondo scrutinio diventerebbe l’orizzonte probabile. Il termine per il deposito delle candidature è fissato al 13 maggio, mentre l’assemblea elettiva è convocata per il 22 giugno.

Sul tema della presunta ineleggibilità, Malagò ha scelto la risposta minima. «Penso che nella vita non ci sia niente di peggio che dare risposta a situazioni che non vale la pena commentare», ha detto dopo l’incontro con la Serie B. Una non-risposta che, in un contesto in cui la questione è già stata portata all’attenzione di ANAC e Antitrust, vale quanto una risposta.

Giovanni Malagò ha lasciato la presidenza del CONI il 26 giugno 2025. Le elezioni per la presidenza della FIGC sono fissate al 22 giugno 2026. Tra le due date dodici mesi. La norma che viene evocata come potenzialmente applicabile ne prevede trentasei e non è un dettaglio tecnico. È un problema — o almeno potrebbe diventarlo, con tutto ciò che ne consegue sul piano operativo e istituzionale.

Il riferimento normativo evocato è l’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge Severino (L. 190/2012), che stabilisce un periodo di raffreddamento triennale per chi abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali in una pubblica amministrazione prima di assumere incarichi presso soggetti privati da essa vigilati. Il D.Lgs. 39/2013, art. 21, estende esplicitamente il divieto ai titolari di incarichi apicali in enti pubblici. La sanzione prevista in caso di violazione è la nullità dell’incarico. Non l’annullabilità: la nullità.



Il precedente che conta



Chi sostiene la piena eleggibilità di Malagò cita il caso Petrucci: nel gennaio 2013, l’allora presidente del CONI transitò alla presidenza della Federbasket senza che nessuno sollevasse obiezioni. Il parallelo, però, presenta limiti evidenti. Petrucci fu eletto presidente FIP il 12 gennaio 2013, mentre il D.Lgs. 39/2013 — che ha dato una disciplina organica alle inconferibilità e incompatibilità presso pubbliche amministrazioni ed enti privati in controllo pubblico, includendo l’art. 21 sull’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter — fu pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 19 aprile 2013. Il divieto di pantouflage era già stato introdotto dalla Legge 190/2012, ma il quadro applicativo era ancora embrionale. Richiamare oggi quel precedente come prova definitiva significa sovrapporre due stagioni normative non comparabili.



Il precedente che invece merita attenzione è un altro, e riguarda la RAI. Negli ambienti che seguono la vicenda FIGC gira da giorni questo paragone — pur se giuridicamente diverso, e chi lo usa lo sa — perché la dinamica che racconta è difficile da ignorare. Nel 2005, Alfredo Meocci venne nominato direttore generale di Viale Mazzini. Aveva ricoperto la carica di commissario dell’AGCOM fino a pochi anni prima. La norma applicabile — l’art. 2, comma 9 della L. 481/95, che disciplina le autorità di regolazione indipendenti — vieta esattamente quel tipo di transizione: dal ruolo di controllore a quello di dirigente dell’ente controllato. L’AGCOM stessa dichiarò l’incompatibilità e comminò sanzioni per oltre 14,3 milioni di euro a carico della RAI e per circa 374mila euro a carico di Meocci personalmente. Il Consiglio di Stato confermò. Meocci si dimise nel luglio 2006. La Corte dei Conti aprì un procedimento per danno erariale nei confronti dei consiglieri che avevano votato a favore della nomina e del ministro dell’Economia pro tempore. Un emendamento ad hoc — inserito nella legge comunitaria e poi dichiarato inammissibile — tentò di neutralizzare le conseguenze.



Il caso non è giuridicamente identico a quello di Malagò: la norma era diversa, il contesto istituzionale era diverso, e la RAI è una SpA mentre la FIGC è un’associazione riconosciuta. Ma la ratio è la medesima — impedire che chi ha esercitato poteri di vigilanza su un soggetto possa passare immediatamente a guidarlo — e l’esito del caso Meocci indebolisce l’argomento principale dei sostenitori della candidatura Malagò, quello fondato sulla natura privatistica della federazione. Non lo elimina, perché norma, autorità competente e contesto istituzionale sono diversi. Ma impedisce di liquidare il problema con una formula semplice: “la federazione è privata, dunque il divieto non opera”.



Il nodo della certezza



Nei giorni scorsi, alcune fonti hanno sostenuto con sicurezza la piena compatibilità della candidatura. Vale la pena chiedersi su quale base giuridica poggi questa certezza. Il quadro normativo in materia di pantouflage è, per ammissione degli stessi esperti del settore, tutt’altro che lineare: la disciplina si distribuisce su almeno tre testi — D.Lgs. 165/2001, D.Lgs. 39/2013 e le Linee Guida ANAC adottate con Delibera n. 493 del settembre 2024 — e la sua applicazione a soggetti di diritto privato con funzioni pubblicistiche ha generato nel tempo un contenzioso giurisprudenziale significativo.



Non è un dettaglio secondario. Nelle Linee guida ANAC sul pantouflage, adottate con Delibera n. 493 del settembre 2024, tra i soggetti pubblici di provenienza vengono richiamate le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, categoria nella quale rientra espressamente il CONI. Sul lato opposto, tra i soggetti privati di destinazione, le Linee guida includono anche enti con natura privatistica sottoposti a funzioni di vigilanza o controllo pubblico. È un passaggio rilevante perché rende più difficile sostenere che la semplice natura privatistica della federazione sia, da sola, sufficiente a escludere il tema del pantouflage.



Secondo le ricostruzioni circolate, il tema sarebbe stato portato all’attenzione delle autorità competenti, tra ANAC e Antitrust, senza che al momento risulti un chiarimento definitivo e pubblico. In questo contesto, affermare con certezza in un senso o nell’altro appare prematuro, salvo disporre di un parere tecnico non ancora reso pubblico.



Il rischio che nessuno vuole nominare



Al di là del merito giuridico, esiste un problema pratico che prescinde dall’esito finale della questione. Se Malagò venisse eletto e la candidatura venisse impugnata — da un concorrente sconfitto, da un club, da qualunque soggetto con legittimazione ad agire — la FIGC si troverebbe a gestire un contenzioso sulla validità stessa della presidenza. Non per mesi: potenzialmente per anni, attraverso più gradi di giudizio. Un presidente con un ricorso pendente sulla legittimità del proprio mandato non è nella posizione ottimale per negoziare con il Governo, trattare con le leghe, o affrontare le riforme strutturali di cui il calcio italiano ha urgente bisogno.



Il precedente Meocci, su questo punto, è istruttivo non solo nel merito ma nella dinamica: la nomina fu fatta lo stesso, nonostante l’incompatibilità fosse nota; ne seguirono un anno di gestione paralizzata, dimissioni, sanzioni, procedimenti contabili, un tentativo legislativo di sanatoria. Il sistema, alla fine, pagò un conto molto più alto di quanto sarebbe costato fermarsi prima.



La variabile politica



C’è infine una dimensione che il diritto amministrativo non è in grado di catturare interamente. Il Governo non gradisce la candidatura Malagò — lo ha segnalato in più modi, incluso il fatto di aver portato la questione del pantouflage all’attenzione delle autorità competenti. Lo sport italiano gode formalmente di autonomia dall’ordinamento statale, principio sancito dall’art. 1 del D.Lgs. 242/1999 e ribadito dalla Carta olimpica. Ma l’autonomia formale e la realtà dei rapporti di forza sono cose diverse. Un presidente federale che dovesse affrontare il proprio mandato con un contenzioso aperto sulla legittimità della nomina, in un clima di aperta ostilità del principale interlocutore istituzionale, avrebbe margini operativi molto ridotti — indipendentemente da come si concludesse la vicenda giudiziaria.

Foto: Conferenza stampa Giovanni Malagò a seguito dell’incontro con i vertici delle squadre di Serie A, qui con Ezio Maria Simonelli , Milano (Italy) April 20, 2026 (Photo Claudio Furlan/LaPresse)