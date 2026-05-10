Polisophia porta a Roma il confronto sull’AI responsabile

Il 12 maggio a Palazzo Altieri la community fondata da Ruben Razzante organizzal’evento “L’Intelligenza Artificiale: le sfide per imprese, istituzioni e professionisti” a Palazzo Altieri, sede dell’Abi.



Al centro della mattinata ci sarà anche la presentazione de “Il pendolo dell’algoritmo. Sguardi multidisciplinari sull’Intelligenza Artificiale”, primo volume collettivo di Polisophia, Community per l’Innovazione Responsabile fondata da Ruben Razzante, docente di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica di Milano e alla Lumsa di Roma.



Polisophia nasce con l’obiettivo di superare il modello tradizionale del think tank e proporsi come piattaforma di competenze e relazioni pubblico-private sui temi dell’innovazione tecnologica.

Nella prima edizione 2025-2026 il focus è sull’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di orientarne lo sviluppo verso traiettorie sostenibili e responsabili, riaffermando la centralità dell’uomo nei processi di trasformazione digitale.



Il progetto si è avviato grazie al contributo speciale di Intesa Sanpaolo e Bancomat. Tra le realtà aderenti figurano Assolombarda, Abi, Amapola, Centromarca, Codici Lombardia, Farmindustria, Gruppo Barilla, Hewlett Packard Enterprise, Istituto Europeo Leopardi Milano, Pavia e Ansaldo – Studio Legale, Ricci e Radaelli – Notai associati, Synergie e Telpress Italia.



Ad aprire i lavori saranno Marco Elio Rottigni, direttore generale Abi, e Giovanni Pitruzzella, giudice della Corte Costituzionale. Seguirà la sessione sui nuovi scenari dell’AI con, tra gli altri, Ruben Razzante, Silvio Fraternali di Intesa Sanpaolo, Simone Turano di Bancomat, Giuseppe Biazzo, Mario Nobile, Claudio Bassoli, Giulia Pastorella, Antonio Nicita, Lorenzo Malagola, Guido D’Ubaldo, Vincenzo Comi e Massimo Cerri.



La mattinata proseguirà con un panel su innovazione tecnologica e tutela del diritto alla salute, con Giuseppe Seghi Recli, Ylenja Lucaselli e Alessandro Simonetta. La presentazione del volume coinvolgerà Mario Di Giulio, Sergio Vazzoler, Vittorio Cino, Davide Zanon, Vincenzo D’Innella Capano, Simona Tansini e Alessandra Radaelli. Le conclusioni saranno affidate al presidente dell’Abi Antonio Patuelli.

“Il pendolo dell’algoritmo”, dichiara Razzante, “vuole favorire una lettura multidisciplinare dell’AI, andando oltre visioni frammentate. L’Intelligenza Artificiale non è solo tecnologia, ma un cambiamento che coinvolge aspetti culturali, giuridici, economici e sociali”.



L’iniziativa, patrocinata da Unindustria, prevede crediti formativi per ingegneri, avvocati e giornalisti.