L’algoritmo e il fungo. Perché la vera crisi dell’AI è la fiducia assoluta

C’è una vignetta che in queste settimane sta circolando molto negli ambienti tecnologici americani. Un uomo mostra un fungo a un’intelligenza artificiale e chiede: “È commestibile?”. La macchina risponde sicura: “Sì”. Nell’immagine successiva compare una lapide. E l’AI, con la stessa serenità, dice: “Hai ragione, il fungo era velenoso. Vuoi sapere di più sui funghi tossici?”.

Fa sorridere, ma il punto è più profondo di quanto sembri. Perché dentro quella battuta c’è probabilmente una delle questioni culturali più importanti del 2026. Non l’errore dell’intelligenza artificiale — gli esseri umani sbagliano da sempre — ma il rapporto quasi teologico che stiamo costruendo con sistemi che parlano con una sicurezza grammaticale capace di sembrare verità e che mi stanno aiutando oer questo articolo.

Negli ultimi mesi i casi si sono moltiplicati. A marzo un importante studio legale americano ha dovuto ritirare memorie processuali costruite con riferimenti giuridici inesistenti generati da un modello linguistico. In aprile, alcune piattaforme sanitarie europee hanno limitato l’uso degli assistenti AI dopo che utenti avevano ricevuto indicazioni farmacologiche incomplete o errate. Persino nel mondo dell’informazione, dove il controllo delle fonti dovrebbe essere una liturgia professionale, molte redazioni stanno iniziando a confrontarsi con testi formalmente impeccabili ma costruiti su dati inesatti o citazioni inventate.

Il problema è che l’AI non mente nel senso umano del termine. Non ha intenzione , non ha coscienza e costruisce la risposta statisticamente più plausibile rispetto ai dati che ha visto. Ed è qui che nasce l’equivoco moderno di confondere fluidità linguistica e affidabilità epistemica.

Umberto Eco, nel Nome della Rosa, faceva dire che “la biblioteca è testimonianza della verità e dell’errore”. I monasteri medievali — soprattutto quelli agostiniani e benedettini — avevano compreso un punto decisivo ovvero che la conoscenza non è mai solo accumulo di informazioni, ma esercizio continuo del dubbio. “Dubitando ad veritatem pervenimus”, scriveva Agostino. Attraverso il dubbio arriviamo alla verità.

Il paradosso è che l’intelligenza artificiale sta facendo esattamente il contrario. Sta costruendo un ambiente comunicativo in cui la velocità e la forma rischiano di ridurre lo spazio del dubbio umano.

E questo avviene nel momento storico più delicato. Microsoft parla ormai apertamente di “agentic work”. Google integra sistemi generativi dentro ricerca, mail, documenti e videochiamate. OpenAI e Anthropic stanno lavorando a modelli capaci di operare autonomamente su compiti complessi. Nel frattempo milioni di persone iniziano ad affidare alle macchine non solo testi o riassunti, ma decisioni quotidiane.

La questione allora non è tecnologica ma antropologica perché per secoli l’autorità nasceva dalla lentezza. Il monastero, l’università, la biblioteca, il giornale. Luoghi dove il sapere veniva filtrato, discusso, corretto ed oggi rischiamo di sostituire quel processo con sistemi che producono risposte immediate e apparentemente perfette.

Ma una risposta convincente non coincide necessariamente con una risposta vera ed è forse questo il vero fungo velenoso del nostro tempo. Non l’errore dell’algoritmo, ma la tentazione umana di smettere di verificare.