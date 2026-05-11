Per la Finale di Coppa Italia con l’Inter copertura senza precedenti da Lazio Media Company



In vista della Finale di Coppa Italia 2026 tra Lazio e Inter, la Lazio Media Company si prepara a uno dei più grandi sforzi produttivi della sua storia. Per oltre tre giorni il Club attiverà un sistema integrato di contenuti live e distribuzione multipiattaforma, raccontando ogni momento dell’evento: dalle cerimonie istituzionali al Quirinale agli allenamenti aperti, dalle conferenze stampa alla copertura totale del matchday.

La programmazione coinvolgerà Lazio Style Channel, Lazio Style Radio, sito e app ufficiali, social, YouTube, X e piattaforme partner nazionali e internazionali, con una macchina operativa attiva senza sosta tra studi, stadio, hospitality, backstage e live production.

Debutta anche la Polymarket Cam, una moto che seguirà in diretta il pullman della squadra da Formello all’Olimpico, offrendo ai tifosi un racconto immersivo dell’avvicinamento alla Finale. Per l’occasione, Lazio Style Channel presenterà inoltre una nuova veste grafica, pensata per un linguaggio televisivo più moderno e dinamico.

La produzione sarà trasmessa anche su DAZN Italia, con finestre in chiaro su Sportitalia, ampliando la diffusione dei contenuti. Tra gli ospiti: Dario Marcolin al commento tecnico, Fabio Firmani e Stefano Mauri negli studi, oltre alle Legend Alen Bokšić, Stefano Fiore e Christian Vieri.

Dirette continue, studi pre e post partita, contenuti esclusivi, reel dedicati alla storia della Coppa Italia e collegamenti da tutti i luoghi simbolo dell’evento compongono un racconto immersivo pensato per i tifosi in Italia e nel mondo. L’operazione rappresenta un nuovo passo nella crescita della Lazio Media Company, sempre più orientata a un modello editoriale proprietario, innovativo e internazionale, capace di integrare TV, radio, digitale e live in un unico ecosistema produttivo.