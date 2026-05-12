Angela in Giappone batte I Cesaroni. Porro super con Garlasco e Minetti

Alla verifica del secondo confronto diretto – nella serata tv di lunedì 11 maggio – ‘Ulisse’ su Rai1 batte il singolo episodio della fiction con Amendola e company su Canale 5. Nell’informazione Porro supera un milione e stacca Augias e Maggioni.

Alberto Angela tiene botta. Seconda sfida tra ‘Ulisse il piacere della scoperta’ su Rai1 e ‘I Cesaroni: Il Ritorno’ su Canale 5 lunedì 11 maggio nella serata tv. L’approfondimento è stato al centro del confronto tra ‘NewsRoom’ su Rai3, ‘Quarta Repubblica’ su Rete4, mentre su La7 è andato in onda ‘La Torre di Babele’.

Il film ‘Attacco al Potere 2 su Italia 1, invece, si è confrontato con l’inedito adventure reality di Rai2.

In ‘The Unknown’ con Elettra Lamborgini alla conduzione una squadra di famosi lotta contro una squadra di non famosi in Calabria, mentre GialappaShow’ su Tv8 e SkyUno era la terza opzione ‘leggera’ della griglia principale.

Auditel alle 10.00 circa ha messo in fila così le principali proposte.

Ulisse/Angela stacca Amendola e company

Su Rai1 il secondo viaggio di Alberto Angela, impegnato stavolta alla scoperta del Giappone col suo ‘Ulisse’, ha conseguito 2,629 milioni e 17,4% di share.

Su Canale 5 ‘I Cesaroni: Il ritorno’ con Claudio Amendola, Matteo Branciamore, Niccolò Centioni, Federico Russo, Ludovico Fremont, Elda Alvigini, Maurizio Mattioli, Ricky Memphis, Lucia Ocone, Marta Filippi, Valentina Bivona, Pietro Serpi, Andrea Arru, Chiara Mastalli nel cast, ha riscosso 2,470 milioni di spettatori con uno share del 14,5%, terminando alle 23.00.

Bene l’action di Italia 1 che conquista il podio, maluccio ma non malissimo Lamborghini e Scintilla su Rai2 col reality

Su Italia1 la pellicola Attacco al potere 2’ con Gerard Butler e Aaron Eckart tra i protagonisti ha conseguito 1,278 milioni di spettatori e il 7,5%.

Su Rai2 il format ‘The Unknown – Fino all’ultimo bivio’ con Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli alla conduzione e tra i concorrenti Costanza Caracciolo, Emanuela Folliero, Alessandro Matri, Francesca Manzini, Soleil Sorge, Pino Strabioli, Cristian Calenda, Noemi Cassaro, Lorenzo “MC” Drago, Laura Pranzetti Lombardini, Gabriele Pagliarani, Ivan Zucco, ha conseguito 674mila spettatori e 4,6% di share.

Approfondimento: Porro milionario con Garlasco e Minetti, non svettano Augias e Jovanotti, male Maggioni

Su Rete4 ‘Quarta Repubblica’ con Nicola Porro alla conduzione e senza concorrenza di fascia nel racconto delle ultime novità da Garlasco ma anche del caso di Nicole Minetti, avendo tra gli ospiti Alessandro Sallusti, Andrea Ruggieri, Hoara Borselli, Rita Cavallaro, Stefano Zurlo, Armando Palmegiani, Bartolomeo Romano, Lucetta Scaraffia, Giuseppe Cruciani, e il contributo di Gianluigi Nuzzi, ha conseguito 1,045 milioni di spettatori e 8,6% di share.

Su La7 il programma ‘La Torre di Babele’ – ‘Finimondo, penso positivo’ – condotto da Corrado Augias con tra gli ospiti Lorenzo Cherubini, Sandro Veronesi, Cecilia Sala e Nathalie Tocci, è arrivato a 835mila spettatori e il 4,7%.

Su Rai3 la nuova puntata stagionale di prima serata di ‘NewsRoom’, con Monica Maggioni alla conduzione. Il programma che dopo la prima mezzora di prologo sull’hantavirus e sulla Russia ha proposto una inchiesta internazionale sulle terre rare, è arrivata a 480mila spettatori e 3,5%.

Inoltre, su Tv8 la nuova puntata di ‘GialappaShow’, con Michele Foresta alla conduzione con Paola Iezzi, ha riscosso 618mila spettatori e 4,4% di share al netto del risultato su SkyUno. Sul Nove la puntata di ‘Little big Italy’ ha conseguito 537mila spettatori e 3,2% di share.

In access Scotti batte De Martino. Gruber all’8,6%

Su Rai1 ‘Cinque Minuti’ a 4.048.000 spettatori e 21,4%, ‘Affari Tuoi’ a 4.856.000 spettatori e 24,1%. Su Canale 5 ‘Gira La Ruota della Fortuna’ a 3.874.000 spettatori e 20%, ‘La Ruota della Fortuna’ a 4.992.000 spettatori e 24,7%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ a 1.734.000 spettatori e 8,6%.