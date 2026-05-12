Addio a Giampaolo Pedrotti, capace di unire comunicazione pubblica e rapporti umani

Si è spenta una voce che per anni ha accompagnato con autorevolezza e misura il mondo dell’informazione: quella di Giampaolo Pedrotti, punto di riferimento dell’Ufficio stampa della Provincia autonoma di Trento, scomparso il 7 maggio all’età di 61 anni.

Da quella presenza sobria e costante prende forma il cordoglio della Giunta. “La nostra vicinanza va ai familiari, agli amici e colleghi e a tutti quelli che lo hanno stimato e benvoluto. Giampaolo ha saputo raccontare il Trentino con serietà e rispetto, diventando un punto di riferimento anche nei passaggi più

difficili”, sottolinea il presidente Maurizio Fugatti. “Ha interpretato la comunicazione come un servizio alla comunità, con rigore e senso delle istituzioni. La sua dedizione e la sua professionalità resteranno un esempio concreto di buona amministrazione e di giornalismo di qualità”.



Accanto alla dimensione pubblica, resta forte il ricordo di un supporto quotidiano all’esecutivo provinciale, costante e mai invadente: dalla rassegna stampa che ogni mattina arrivava puntuale, alla cura nella comunicazione delle decisioni della Giunta, fino al contributo nella gestione dei momenti pubblici e dei passaggi più complessi, anche sotto il profilo comunicativo. Un lavoro svolto con chiarezza, precisione e grande senso delle istituzioni. Essenziale per garantire coerenza, tempestività e affidabilità all’azione amministrativa.



Responsabile dell’Ufficio stampa della Provincia autonoma di Trento dal 2008, ha svolto questo ruolo con disponibilità e autorevolezza, diventando nel tempo un riferimento per amministratori e colleghi, capace di unire competenza giornalistica e conoscenza profonda della macchina pubblica.

Parole di stima e riconoscenza sono espresse anche dal direttore generale Raffaele De Col, che si unisce al cordoglio della Giunta provinciale e si stringe ai familiari, ricordando una figura che ha saputo interpretare il proprio incarico con equilibrio e profondo senso di responsabilità.”

Il comunicato n.1238 diffuso il 7 maggio dall’Ufficio stampa della Provincia autonoma di Trento è anche il riflesso dello stile che Giampaolo Pedrotti aveva costruito nei suoi diciotto anni di lavoro come capo ufficio stampa della Provincia. Uno stile fatto di misura, chiarezza istituzionale, attenzione alle parole e capacità di tenere insieme comunicazione pubblica e rapporti umani.

Ci eravamo conosciuti durante un’edizione del Festival dell’Economia di Trento, credo nel 2015 o nel 2016, e nel tempo eravamo diventati amici. Ricordo che nel 2018, quando la guida della Provincia passò dal centrosinistra trentino alla Lega, Giampaolo mi raccontava con una certa preoccupazione il rischio di poter diventare vittima dello spoil system, che spesso coinvolge anche figure amministrative e tecniche.

Io, che lo consideravo uno dei migliori comunicatori pubblici italiani, gli dicevo di stare tranquillo: ero convinta che i nuovi vertici politici, una volta sperimentata la qualità del suo lavoro, lo avrebbero confermato. E che, anche nel caso contrario, avrebbe trovato facilmente altri incarichi importanti, grazie alla stima costruita negli anni con gli innumerevoli interlocutori istituzionali, economici e aziendali passati dal Festival dell’Economia.

È andata esattamente così. Il nuovo presidente leghista Maurizio Fugatti, come racconta nella testimonianza pubblicata su Facebook e che riportiamo qui di seguito, dopo aver conosciuto il suo modo di lavorare stabilì con Pedrotti non solo un ottimo rapporto professionale, ma anche un legame di grande fiducia personale.

È difficile pensare al prossimo Festival dell’Economia, che inizierà il 20 maggio, senza immaginare Giampaolo tra i suoi protagonisti attivissimi e onnipresente. Per molti giornalisti, comunicatori e ospiti era diventato parte stessa dell’atmosfera del Festival: una presenza fondamentale, capace di rendere quel grande evento anche un luogo piacevole in cui lavorare.

Il suo legame con il Festival è raccontato bene anche dal video realizzato dai colleghi dell’Ufficio stampa, costruito con numerosi spezzoni delle sue presentazioni pubbliche: immagini che restituiscono il tono sobrio, professionale e mai sopra le righe con cui ha accompagnato per anni uno degli appuntamenti più importanti del dibattito economico italiano.

Il saluto di Maurizio Fugatti su Facebook

“Oggi abbiamo accompagnato Giampaolo Pedrotti nel suo ultimo viaggio. È stato un momento intenso, composto, sincero, nel quale ho visto una comunità intera stringersi attorno alla sua famiglia con grande affetto e partecipazione.

Giampaolo ha rappresentato per tanti anni un punto di riferimento per le istituzioni trentine e per il mondo dell’informazione. Nel suo lavoro ha sempre messo equilibrio, professionalità, umanità e rispetto delle persone, qualità che oggi in tanti hanno voluto ricordare con commozione.

Desidero rivolgere un grazie di cuore a tutte le persone che hanno partecipato al funerale, a chi ha voluto esserci, a chi ha espresso una parola di vicinanza o un pensiero per la famiglia. La presenza così numerosa e sentita è stata la testimonianza più autentica del segno che Giampaolo ha lasciato nella nostra comunità.

Maurizio Fugatti