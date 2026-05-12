Dopo i Giochi, il bilancio dei manager di Milano Cortina

È stata una lunga carrellata di interventi quella andata in scena ieri in Assolombarda nell’ambito di Futuro Direzione Nord – L’innovazione che serve, il forum promosso da Fabio Massa e dalla Fondazione Stelline. Sessione sicuramente interessante è stata dedicata ai protagonisti di Milano Cortina 2026: un’occasione per celebrare i risultati organizzativi, infrastrutturali e mediatici dei Giochi, ma anche per affrontare con realismo la fase più delicata che inevitabilmente segue eventi da milioni di euro, tra rendicontazioni, verifiche amministrative, controlli contabili e possibili code giudiziarie destinate spesso ad accompagnare decisioni pubbliche di questa portata, sia a livello nazionale sia territoriale. Sul palco si sono ritrovati alcuni dei massimi protagonisti dell’avventura olimpica, accomunati da un messaggio preciso: serenità, trasparenza e consapevolezza nell’affrontare un futuro che, oltre alla legacy sportiva e infrastrutturale, potrebbe portare con sé anche l’attenzione di organi ispettivi, Corte dei Conti e magistratura.

Hanno risposto a Fabio Massa, cinque protagonisti fondamentali per la realizzazione delle Olimpiadi diffuse : Fabio Massimo Salvini, Commissario straordinario di Governo e amministratore delegato SIMICO, Andrea Varnier, ad Fondazione Milano Cortina, Aldo Colombo Vice segretario generale direzione centrale PNR, Olimpiadi e digitalizzazione di regione Lombardia, e Marco Riva presidente Coni Lombardia.







Dal valore della legacy alle opere consegnate, dai record televisivi internazionali alla chiusura dei conti della Fondazione. Nel confronto pubblico con i manager dei Giochi emerge il racconto di un’Italia che prova a trasformare un grande evento sportivo in reputazione industriale, competenze e infrastrutture permanenti sempre con il rischio di interventi della magistratura, inchieste, possibile incriminazioni

“Alla fine c’è il rischio che non vi diranno certo grazie, ma vi faranno invece una bella indagine. E voi lo sapevate”. Con la sua consueta ironia provocatoria, Fabio Massa ha aperto confronto del post-Milano Cortina 2026, mettendo subito il dito nel rapporto mai semplice tra politica, amministrazione e chi poi, concretamente, “mette a terra” le opere.

Risponde subito senza giri di parole Fabio Saldini, Commissario straordinario di Governo e amministratore delegato di SIMICO, tra i protagonisti della macchina infrastrutturale dei Giochi: “Chi fa il mio mestiere non lo fa per sentirsi dire grazie. Noi facciamo le cose perché le persone che beneficiano del nostro lavoro siano contente”.

Poi i numeri, che raccontano meglio di qualsiasi slogan la dimensione della legacy lasciata dai Giochi. “Il piano olimpico, ha spiegato Saldini, comprendeva 98 opere complessive: 51 di eredità territoriale e 47 sportive. Ma soprattutto, circa l’80% degli investimenti è stato destinato alle opere permanenti e solo il 20% alle strutture strettamente sportive. Il dato più significativo riguarda le consegne: rispetto alle 31 opere sportive considerate indifferibili per l’apertura dei Giochi, quelle effettivamente completate sono state 40. Ad oggi”, ha rivendicato il manager, “sono state consegnate 49 opere, per un valore di 476 milioni di euro sul fronte sportivo e 916 milioni di euro sul totale degli interventi.

“Le infrastrutture a un certo punto smettono di essere opere e diventano la misura dell’affidabilità di un Paese”, ha sottolineato Saldini, insistendo su tre parole chiave: tempi, costi e qualità. Non solo cemento e acciaio, dunque, ma anche competenze amministrative, protocolli di legalità, sostenibilità ambientale e soprattutto accessibilità

Tra gli esempi citati, “lo Sliding Center di Cortina, il villaggio olimpico di Milano, il Palazzo del ghiaccio e persino all’Arena di Verona, dove i lavori hanno affrontato anche il nodo storico delle barriere architettoniche”.

Andrea Varnier, ad della Fondazione Milano Cortina, l’organizzatore dei Giochi, ha rivendicato un’edizione capace di superare anche le aspettative più prudenti.“Sono andati molto bene questi Giochi olimpici e paralimpici”, ha spiegato, sottolineando come il riconoscimento più importante sia arrivato dagli operatori internazionali e dai broadcaster globali. Il passaggio più significativo riguarda il mercato televisivo statunitense: “In America il record di pubblicità venduta per un’Olimpiade invernale è stato fatto con Cortina, Un risultato che smentisce la narrazione di un pubblico globale sempre meno interessato ai grandi eventi olimpici. Secondo Varnier, il modello dei “Giochi diffusi” ha rappresentato un fattore decisivo: un milione e mezzo di spettatori, circa il 65% stranieri, distribuiti tra città alpine, valli e grandi poli urbani, con un sistema trasportistico che — nonostante i timori iniziali — ha retto la prova.

“La magia dei Giochi continua a sorprendere anche chi come me li fa da anni”, ha ammesso Varnier, alla sua quarta esperienza olimpica, ricordando come dopo edizioni complicate come Corea, Cina e Tokyo, l’interesse globale sia tornato a crescere già con Parigi 2024 e abbia trovato in Italia una nuova conferma.

Ora però arriva la fase meno spettacolare e più delicata: chiudere i conti della Fondazione. “In questo momento non abbiamo imprevisti particolari”, ha rassicurato il manager. Il bilancio 2025 è in chiusura, quello del 2026 sarà consolidato nei prossimi mesi, con l’obiettivo di completare definitivamente il passaggio tra novembre e dicembre”.

Per Aldo Colombo il lavoro sulle Olimpiadi non è finito con la chiusura dei Giochi. Ora si apre la fase più delicata: completare collaudi e rendicontazioni delle opere lombarde, misurare la vera legacy economica e turistica degli investimenti, affrontare eventuali verifiche amministrative e integrare il patrimonio olimpico dentro i progetti di mobilità, territorio e digitale legati al PNRR. In altre parole, trasformare Milano Cortina da grande evento a modello permanente di sviluppo per la Lombardia.

Marco Riva, presidente di Coni Lombardia, immerso ogni giorno nel rapporto con federazioni, società sportive e territori, deve gia affrontare i V Giochi olimpici giovanili invernali, denominati Dolomiti Valtellina 2028, si disputeranno dal 15 al 29 gennaio 2028 in provincia di Sondrio (a Bormio, Livigno e Valdidentro), in Trentino(a Baselga di Piné, Predazzo e Tesero) e in provincia di Belluno (a Cortina d’Ampezzo), “utilizzeranno gli impianti appena realizzati o riqualificati, trasformando la legacy del 2026 in un laboratorio permanente per sport, formazione e crescita delle nuove generazioni”. Per Riva, più che una nuova manifestazione, è la prova che le Olimpiadi possono diventare sistema

Foto apertura. Da sinistra Marco Riva presidente Coni Lombardia, Aldo Colombo Vice segretario generale direzione centrale PNR, Olimpiadi e digitalizzazione di regione Lombardia, Andrea Varnier, amministratore delegato fondazione Milano Cortina, Fabio Massimo Salvini, Commissario straordinario di Governo e amministratore delegato SIMICO, e Fabio Massa, Presidente Fondazione Stelline e promotore Futuro DN.