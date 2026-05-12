Molto bene la pubblicità al cinema nel primo trimestre

L’Osservatorio FCP-Associnema (FCP-Federazione Concessionarie Pubblicità) ha raccolto i dati relativi al fatturato pubblicitario del mezzo Cinema, nel mese di Marzo 2026.

Marzo 2026: i dati evidenziano per il mese di Marzo 2026 un incremento del fatturato totale pari al +12,06% sul 2025.

“I dati del primo trimestre 2026 confermano in modo molto chiaro la ritrovata centralità del cinema advertising nel media mix delle aziende. Gli investimenti pubblicitari al cinema crescono del 16% rispetto al primo trimestre 2025: un risultato importante, che testimonia la solidità del mezzo e la crescente attenzione da parte del mercato verso contesti di comunicazione qualificati, immersivi e ad alta efficacia”, commenta Alessandro Maggioni, Presidente FCP-Associnema.

“Come FCP-Associnema, federazione che rappresenta le concessionarie italiane di cinema advertising, leggiamo questo andamento come un segnale estremamente positivo, non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi. Il valore medio del contatto al cinema è aumentato del 16% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: questo indica che il mercato riconosce sempre di più la specificità del grande schermo, la qualità dell’esperienza di fruizione e la capacità del cinema di generare attenzione reale.

In un ecosistema media sempre più frammentato, il cinema offre ai brand un ambiente unico: lo spettatore è presente, concentrato, predisposto all’ascolto e coinvolto emotivamente. È proprio questa combinazione di attenzione, qualità percettiva e forza narrativa a rendere la comunicazione pubblicitaria in sala particolarmente efficace.

Anche la composizione degli investimenti conferma un equilibrio interessante: il 70% del fatturato proviene dal canale mediato, mentre il 30% è generato da clienti diretti. Questo dato dimostra da un lato la piena integrazione del cinema nelle pianificazioni strutturate dei centri media, dall’altro la crescente capacità del mezzo di dialogare direttamente con le aziende, anche in logiche più tattiche, territoriali o progettuali”.

Un ulteriore elemento di interesse riguarda la durata degli spot. Il formato da 30 secondi rappresenta il 40% del totale, ma circa il 30% degli spot supera i 30 secondi. È una tendenza molto significativa, perché conferma che il cinema non viene utilizzato soltanto come ulteriore touchpoint video, ma come uno spazio espressivo ad alto valore. Sul grande schermo i brand possono permettersi di raccontare meglio, costruire atmosfera, lavorare sull’emozione e valorizzare contenuti creativi più articolati, sfruttando un livello di attenzione difficilmente raggiungibile in altri contesti.

I settori più attivi — tecnologia e comunicazione, mobilità, casa e famiglia, beni di consumo, servizi professionali e terziario — confermano inoltre la trasversalità del mezzo. Il cinema è in grado di parlare a target diversi, con codici narrativi forti e in un contesto premium, sicuro e memorabile.

Guardando ai prossimi mesi, il messaggio agli investitori è molto chiaro: questo è il momento di rafforzare la presenza in sala. L’ottimo andamento del box office italiano nel mese di aprile e l’avvio molto positivo di maggio dimostrano che il pubblico c’è, risponde e continua a scegliere l’esperienza cinematografica. A questo si aggiunge un calendario di uscite particolarmente forte, con titoli ad alto potenziale anche e soprattutto nei mesi estivi.

Dobbiamo superare definitivamente l’idea che per il cinema esista una stagionalità rigida. La stagionalità, nei fatti, non esiste più. L’estate è ormai una finestra strategica, ricca di pubblico, di grandi release e di occasioni di contatto qualificato. Per molti brand significa poter intercettare target difficili da raggiungere con i mezzi tradizionali, in un momento dell’anno in cui l’attenzione è preziosa e la competizione media può essere gestita in modo più efficace.

Il cinema advertising oggi è un mezzo moderno, misurabile, premium e fortemente distintivo. I dati del primo trimestre ci dicono che il mercato lo sta riconoscendo. Ora serve un ulteriore salto di convinzione: investire di più, pianificare meglio e utilizzare il grande schermo per ciò che sa fare meglio, creare attenzione, emozione e valore per le marche.”