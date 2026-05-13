Montalbano batte GFVIP. Podio alla semifinale di Eurovision Song Contest

Luca Zingaretti su Rai1, con un episodio in replica de ‘Il Commissario Montalbano’ (‘Il gioco delle tre carte’), alle prese la nuova puntata del ‘Grande Fratello Vip’ su Canale 5, ma anche la semifinale di ‘Eurovision Song Contest’ su Rai2. Era questo lo schema di base della griglia generalista di martedì 12 maggio, con Donald Trump in partenza per la Cina, l’hantavirus che preoccupa, la cronaca nera da Garlasco e tanto altro materiale fresco per i programmi di approfondimento.

Su Italia 1 è tornata la versione ‘Inside’ de Le Iene, su Rai 3 (a riposo ‘FarWest’) ‘Indovina chi viene a cena’ con Sabrina Giannini a guidare le inchieste sul cibo e non solo. Bianca Berlinguer su Rete4 e Giovanni Floris su La7, hanno completato il quadro di base. Ma ecco come il lancio Auditel delle 10.00 ha messo ordine nel panorama dei prodotti.

Il commissario Montalbano in replica con ‘Il gioco delle tre carte’ stacca il Grande Fratello, dove Lucia Ilardo ha conquistato la finale

Su Rai1 la fiction in replica ‘Il Commissario Montalbano’ con Luca Zingaretti impegnato nel racconto di un omicidio con radici antiche (Barbara Tabita, Stefano Dionisi e Simona Cavallari nel cast) ha riscosso 2,762 milioni e 16,9% di share.

Su Canale 5 il reality condotto da Ilary Blasi, ‘Grande Fratello Vip’, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli opinioniste, e tra i concorrenti Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Lucia Ilardo che hanno raggiunto la finale e Adriana Volpe ancora no, ha conseguito 2,052 milioni e 18,2% di share.

Su Rai2 la semifinale di ‘Eurovision Song Contest’ con alla conduzione Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini (Finlandia qualificata, San Marino esclusa) ha conseguito 1,856 milioni di spettatori e 10,1% di share.

Su Italia 1 ‘Le Iene Presentano: Inside’ con “Complotto?”, condotto da Gaston Zama, ha conquistato 780mila e 6,7% di share.

Talk: vince facile Floris e, senza Sottile ma con la Giannini, risale la Berlinguer

Su La7 da DiMartedì sono scesi in campo Giovanni Floris e Luca e Paolo con Pierluigi Bersani, Massimo Ghini, Eliana Como, Massimo Gramellini, Rocco Casalino, Massimo Giannini, Antonio Di Bella, Alessandro Di Battista, Matteo Renzi, Antonio Padellaro, Pierferdinando Casini, Sergio Rizzo, Elsa Fornero, Serena Bortone, Alessandro De Angelis, Elisabetta Piccolotti, Barbara Tibaldi, Alessandro Onorato, Achille Totaro, Gianluigi Paragone, Gianluca Verzelli, Donatella Di Cesare, Donatella Di Cesare, Vania Colasanti. Il programma ha avuto 1,386 milioni di spettatori e 9,2% di share.

Su Rai3 Sabrina Giannini a ‘Indovina chi viene a cena’ ha parlato di desiderio di longevità e controindicazioni della semaglutide. Il programma ha avuto 874mila e 4,8% di share.

Su Rete4 a ‘E’ Sempre Cartabianca’, da Bianca Berlinguer sono passati Mauro Corona, Paolo Del Debbio, i virologi Antonella Viola e Matteo Bassetti, l’avvocato De Rensis, Vittorio Brindani e tanti esperti del caso Garlasco. La trasmissione ha avuto 657mila e 5,4% di share.

Inoltre, su Tv8 ‘Italia’s got talent’ a 244.000 spettatori e 2%. Sul Nove ‘Michael Jackson – Anatomia di una Caduta’ a 246.000 spettatori con 1,5%.

In access De Martino sprinta su Scotti. Bene Gruber

Su Rai1 ‘Cinque Minuti’ a 3.788.000 spettatori e 20,4%, ‘Affari Tuoi’ a a 4.560.000 spettatori e 22,3%. Su Canale5 ‘Gira La Ruota della Fortuna’ a 3.661.000 spettatori e 19,1%, ‘La Ruota della Fortuna’ a 4.517.000 spettatori e 22,1%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ a 1.801.000 spettatori e 8,9%.