Terna cambia passo con Cuzzilla e Monti

Governance istituzionale e cultura delle grandi infrastrutture ai vertici della rete elettrica

Dopo una breve fase di transizione affidata al presidente uscente Igor De Biasio, Terna apre una nuova stagione con due figure che parlano il linguaggio delle istituzioni, delle infrastrutture strategiche e della governance pubblica: Stefano Cuzzilla alla presidenza e Pasqualino Monti come amministratore delegato e direttore generale.

La nomina, arrivata con il primo consiglio del nuovo board eletto dall’assemblea del 12 maggio, segna un passaggio che va oltre il semplice ricambio manageriale.

Per la società che gestisce oltre 75 mila chilometri di rete ad alta e altissima tensione e che nei prossimi anni dovrà governare investimenti miliardari legati a sicurezza energetica, elettrificazione e interconnessioni internazionali, il socio pubblico sembra aver scelto due profili abituati a muoversi nei gangli più delicati del sistema Paese.

Cuzzilla, il presidente delle relazioni istituzionali

Romano, classe 1965, Cuzzilla arriva alla presidenza di Terna dopo un percorso molto radicato nel mondo della rappresentanza manageriale e delle partecipate pubbliche. Per il nuovo incarico lascia la Presidenza di Trenitalia dove era stato nominato nel 2023.

Presidente della CIDA, Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità dal giugno 2022 e Presidente nazionale di Federmanager dal maggio 2015. Siede anche nel board di Cassa Depositi e Prestiti, elemento che ne rafforza il profilo di “uomo di governance”. Ed è molto presente nei dossier su merito, pensioni, managerialità pubblica e competitività.

Sul piano comunicativo è un profilo “relazionale”, abituato ai convegni, ai tavoli con governo e corpi intermedi, meno tecnico-industriale e più politico-istituzionale. Per Terna può significare una presidenza forte sul fronte stakeholder, Bruxelles, associazioni, territori.

Monti, l’uomo dell’execution

Se Cuzzilla presidia la governance, Monti rappresenta il lato operativo. Economista, classe 1974, Monti, nuovo amministratore delegato di Terna, nato a Ischia nel 1974, ha fatto una carriera, costruita tra porti, logistica e grandi infrastrutture, per cui e’ una figura di rilievo nel settore dei trasporti e delle reti strategiche nazionali. Lascia il ruolo di AD di ENAV ricoperto tra i 2023-2026; dal 2017 ha guidato l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, promuovendo il rilancio dei porti di Palermo e Trapani e avviando investimenti per oltre un miliardo di euro. Nel 2011 era diventato presidente dell’Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, poi commissario straordinario dello stesso ente e, dal 2013 al 2017, presidente di Assoporti.

Il suo profilo è quello del manager abituato a gestire infrastrutture critiche; negoziare con ministeri e regolatori; accelerare autorizzazioni e cantieri; governare dossier internazionali. Competenze che oggi pesano in una Terna chiamata a realizzare il piano di investimenti più ambizioso della propria storia, tra dorsali Nord-Sud, nuovi collegamenti sottomarini e interconnessioni con il Mediterraneo.

Il messaggio del socio pubblico

La scelta del tandem Cuzzilla-Monti sembra indicare una linea precisa. Da una parte la governance e la capacità di presidiare i rapporti istituzionali, dall’altra un manager con forte cultura realizzativa, maturata nei trasporti, nella logistica e nelle infrastrutture strategiche.

Per Terna, che oggi è sempre più al centro della partita energetica europea e mediterranea, il messaggio è chiaro: la rete elettrica nazionale non è più soltanto una utility quotata, ma una delle piattaforme industriali e geopolitiche più sensibili del Paese legata ai dossier dorsali Nord-Sud, sviluppo del mezzogiorno come Hub energetico, Tunisia, Adriatic Link, Tyrrhenian Link, Piano 2025-2034, cavi sottomarini;

Un comunicato del gruppo precisa che Il Consiglio di amministrazione, composta da Elisabetta Tromellini, Stefano Cuzzilla, Silvia Tossini, Antonella Faggi, Paolo Damilano, Gian Luca Gregori, Anna Lorusso, Jean-Michel Aubertin, Anna Chiara Svelto, Elena Biffi e Leopoldo Maria Attolico, ha confermato l’assetto dei poteri precedente, attribuendo al presidente Cuzzilla il compito istituzionale di rappresentare la Società, guidare e dirigere i lavori del Consiglio, in coordinamento con l’ad.

All’Amministratore Delegato sono stati conferiti, sempre in linea con l’assetto precedente, tutti i poteri per l’amministrazione della Società, a eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla normativa applicabile, dallo Statuto o mantenuti dal Consiglio nell’ambito delle proprie competenze.

“Sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione ha accertato in capo a tutti i Consiglieri la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa per il “gestore del sistema di trasmissione” dell’energia elettrica, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e l’assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come richiesto dalla normativa e dallo Statuto vigenti”, specifica il comunicato stampa.

I comitati

Il Consiglio di Amministrazione, composto dalla maggioranza di Amministratori indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance (11 su 13), ha inoltre provveduto alla costituzione di cinque Comitati interni, nominando i relativi Componenti in coerenza con le indicazioni del Codice di Corporate Governance.

“Comitato Controllo e Rischi”:

Jean-Michel Aubertin – Presidente

Elisabetta Tromellini – Componente

Paolo Damilano – Componente

Leopoldo Maria Attolico – Componente

Anna Lorusso – Componente

“Comitato Remunerazione e Nomine”:

Gian Luca Gregori – Presidente

Antonella Faggi – Componente

Paolo Damilano – Componente

Leopoldo Maria Attolico – Componente

Elena Biffi – Componente

“Comitato Sostenibilità”:

Elisabetta Tromellini – Presidente

Stefano Cuzzilla – Componente

Silvia Tossini – Componente

Qinjing Shen – Componente

“Comitato Governance e Scenari”:

Stefano Cuzzilla – Presidente

Anna Chiara Svelto – Componente

Elena Biffi – Componente

Silvia Tossini – Componente

“Comitato Operazioni con Parti Correlate”: