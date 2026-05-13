SICIT rafforza il management globale: Federico Frosini nuovo COO

per guidare la crescita industriale tra Europa, America Latina e Messico

Nuovo innesto manageriale per SICIT Group, gruppo industriale veneto specializzato nella trasformazione di residui industriali in prodotti naturali ad alto valore aggiunto per agricoltura ed edilizia. L’azienda ha annunciato la nomina di Federico Frosini come nuovo Federico Frosini Chief Operating Officer.

La scelta arriva in una fase strategica per il gruppo guidato da Massimo Neresini, impegnato nel consolidamento della presenza globale, con siti produttivi in Italia e Cile e un nuovo impianto in fase di sviluppo in Messico. Frosini avrà il compito di supervisionare e ottimizzare tutte le operations industriali, migliorando performance produttive, efficienza dei siti ed esecuzione dei piani di crescita.

Frosini porta in dote oltre 18 anni di esperienza industriale maturata tra Italia e Cina nel settore chimico e dei materiali speciali, con un percorso partito dall’ingegneria di processo fino alla direzione di stabilimento. Nella sua carriera ha gestito progetti complessi di costruzione e avviamento di impianti industriali, coordinando team multiculturali e strutture produttive con organici fino a circa mille persone. Significativa la lunga esperienza asiatica: dodici anni a Shanghai, dove ha seguito la realizzazione di un impianto industriale dall’ingegneria preliminare fino allo start-up operativo, un know how che ora potrà essere trasferito nella nuova fase di espansione del gruppo vicentino.

Per SICIT, fondata nel 1960 nell’area di Vicenza e oggi presente in oltre 80 Paesi, il rafforzamento del management industriale si inserisce in una strategia che combina crescita produttiva, automazione e sostenibilità. Il gruppo, con oltre 200 dipendenti, nel 2025 ha ottenuto per il terzo anno consecutivo la medaglia Platino EcoVadis, collocandosi nel top 1% mondiale per performance ambientali, etiche e sociali.