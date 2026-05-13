Trimestre tra luci e ombre per il broadcaster tedesco controllato da Mfe. Che però resta ottimista e mette in evidenza i primi risultati della sua strategia di riorganizzazione, tra cessione di asset non core e contenimento costi

“Siamo soddisfatti dei risultati del primo trimestre, in quanto la nostra strategia sta dando frutti in un contesto economico e di mercato difficile”. Sono le parole con cui Marco Giordani ha commentato i risultati trimestrali di ProsiebenSat, broadcaster tedesco – controllato da Mfe – di cui è ad.

ProSiebenSat.1 (Foto Ansa)

I conti

Nel dettaglio, il bilancio del primo trimestre ha registrato ricavi per 775 milioni e, come previsto dal nuovo management del gruppo, sono risultati inferiori rispetto all’anno precedente del 3% su base organica, cioè tenendo conto degli effetti valutari e le variazioni di portafoglio.



Il risultato prima degli oneri finanziari (Ebit) è migliorato di 59 milioni rispetto allo stesso trimestre del 2025 raggiungendo quota 3 milioni, con il margine operativo lordo che “è aumentato significativamente di 50 milioni, raggiungendo i 44 milioni, grazie anche all’attenzione nella gestione dei costi”, si legge in una nota.

Confermate le previsioni per l’intero 2026, con “una leggera crescita organica dei ricavi del gruppo e un aumento significativo del margine operativo lordo”. A fine anno il rapporto di indebitamento viene visto invariato tra 3 e 3,5 volte.

Incremento della redditività

Dopo la cessione di Studio71 negli Stati Uniti, per l’intero 2026 Prosieben prevede “un moderato calo dei ricavi di gruppo”, dopo i 3.675 milioni dell’anno scorso. Su base organica, cioè al netto degli effetti valutari e delle variazioni di portafoglio, la stima è invece di “leggera crescita”.



Il margine operativo lordo (Ebitda) è atteso in “significativo incremento su base annua nel 2026, dopo i 241 milioni dell’anno scorso. “Il dato comparativo dell’anno precedente è influenzato da voci di riconciliazione che hanno inciso negativamente sugli utili, anche nel contesto della riorganizzazione del gruppo e della deconsolidazione di Verivox”, spiega Prosieben, anticipando che “continuerà a concentrarsi su una struttura dei costi snella e a perseguire la sua coerente politica di gestione della liquidità. Ciò include anche una strategia di portafoglio volta a ottimizzare il valore, che il gruppo sta implementando con vigore nell’anno in corso”.



Alla fine del primo trimestre l’indebitamento finanziario netto di Prosieben era di 1.463 milioni contro i 1.343 milioni di fine 2025. “Ciò è attribuibile, da un lato, alle indennità di fine rapporto legate alla riorganizzazione a livello di gruppo, che, come previsto, hanno inciso sul flusso di cassa nel primo trimestre del 2026. Nell’ambito del costante impegno dell’azienda per la trasformazione digitale”, Prosieben spiega che “ha attuato una riduzione del personale, effettuata in modo socialmente responsabile, nell’ambito di un programma volontario”, conclude il gruppo tedesco.

Giordani: avanti sulla strategia

“Nel complesso, i ricavi delle attività rilevanti sono rimasti vicini ai livelli dell’anno scorso, con Flaconi che ha ancora una volta contribuito in modo molto positivo alla crescita organica dei ricavi”, ha puntualizzato Girdani.

T”utti i principali indicatori di redditività sono migliorati, mentre le spese di programmazione sono rimaste pressoché invariate rispetto ai ricavi pubblicitari”, ha aggiunto, guardando al proseguimento della strategia e degli interventi già messi in atto da Mfe.



“Stiamo promuovendo la transizione verso strutture più agili e una maggiore efficienza dei costi, e perseguiamo con coerenza la nostra strategia di portafoglio con una chiara attenzione alla creazione di valore. Dall’inizio dell’anno, abbiamo ceduto società che non rientravano nel nostro focus strategico. Queste misure stanno producendo i loro effetti e rafforzeranno ulteriormente la nostra redditività”, ha concluso.