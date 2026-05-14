Derby, tennis e Coppa Italia: il pasticcio è di Stato. E in rete non lo perdonano

Ieri sera al Foro Italico si sono giocati i quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia ed a poche centinaia di metri, lo Stadio Olimpico ha ospitato la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter.

A condire il tutto partita di tennis interrotta a causa del fumo generato dai fuochi di artificio post partita di calcio a causa dell’umidità del 98% ed ha creato problemi al sistema di controllo delle linee del campo (occhio di lince).

Domenica, salvo nuove decisioni, dovrebbe esserci anche Lazio-Roma durante la finale degli Internazionali di tennis probabilmente con Sinner in campo. O forse lunedì sera. Dipende dal Tar, dalla Prefettura, dalla Lega Serie A e da un intreccio istituzionale che in queste ore sta facendo discutere molto più del calendario sportivo.

Problemi di coordinamento

La questione è semplice. Due grandi eventi nello stesso quadrante di Roma, impianti vicini, afflusso di pubblico, autorità, scorte, viabilità, ordine pubblico. Date note da 10 mesi. Eppure il problema è esploso solo a ridosso delle partite, quando i biglietti erano già stati acquistati, gli spostamenti organizzati e molti tifosi avevano già prenotato treni, alberghi o permessi di lavoro.

Sui social la critica è ricorrente: non è solo un problema di tifo, ma di coordinamento. La Lega Serie A aveva spostato Lazio-Roma domenica dalle 17.30 alle 12.30. La Prefettura di Roma è poi intervenuta disponendo lo spostamento del derby a lunedì sera, per ragioni di sicurezza legate alla concomitanza con la finale degli Internazionali.

La Lega ha presentato ricorso al Tar. La decisione è attesa nelle prossime ore e, secondo diverse ipotesi circolate in queste ore, si starebbe valutando anche la possibilità di anticipare il derby alle 12 e posticipare la finale degli Internazionali alle 17.30 per ridurre le criticità sul piano dell’ordine pubblico e della gestione dei flussi.

La politica

Nel frattempo, il caso è diventato politico. Andrea Abodi, ministro per lo Sport, ha osservato che “si doveva immaginare prima di non fare il derby in questa giornata” e che certe scelte “vanno fatte a monte”. Parole che hanno alimentato ulteriori commenti online, dove diversi osservatori fanno notare come situazioni simili si ripetano da anni senza che sia mai stato costruito un vero meccanismo stabile di coordinamento tra grandi eventi sportivi, federazioni, Lega Serie A e autorità di pubblica sicurezza.

In molti ricordano che in altri Paesi europei esistono protocolli o tavoli permanenti di pianificazione preventiva per evitare sovrapposizioni considerate critiche sotto il profilo logistico e dell’ordine pubblico. Ed è proprio questo il punto che viene contestato al ministro: non tanto la gestione dell’emergenza, quanto l’assenza, fino a oggi, di una regia normativa o organizzativa capace di prevenire casi che a Roma si ripresentano ciclicamente.

Anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha detto di non scandalizzarsi per il ricorso al Tar, ma si è dichiarato dispiaciuto perché “era qualcosa a cui si poteva pensare prima”. Parole che hanno rafforzato l’impressione di una macchina pubblica arrivata in ritardo, costretta a inseguire gli eventi invece di governarli.

Nel racconto che circola in queste ore c’è poi un dettaglio ulteriore. Alla finale degli Internazionali è atteso, ma nn ancora confermato, anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con tutto ciò che questo comporta in termini di sicurezza e logistica. L’idea che il programma istituzionale della domenica sportiva romana dipenda, almeno in parte, da una decisione del giudice amministrativo ha alimentato ulteriormente il tono grottesco della vicenda.

La conseguenza, osservano diversi commentatori, non riguarda solo il derby. Riguarda anche l’immagine degli Internazionali BNL d’Italia, che da anni ambiscono a crescere fino a proporsi come una sorta di “quinto Slam”. Angelo Binaghi, ieri sera non presente alla partita che ha visto Darderi in campo, ha ribadito più volte: il progetto passa dall’ampliamento del torneo, dalla copertura del Centrale, da investimenti importanti e da un salto di qualità organizzativo.

Ma per candidarsi a ospitare un evento di quella dimensione non basta costruire nuovi impianti. Serve dimostrare che una città e il suo sistema istituzionale sono in grado di reggere più eventi complessi nello stesso fine settimana senza trasformare il calendario in un contenzioso. È questo il punto che in rete viene ripetuto con maggiore durezza: se Roma fatica a far convivere una finale di tennis, un derby e una finale di Coppa Italia ,che ha causato sospensione della gara per fumo, nello stesso quadrante urbano, la discussione sullo Slam può attendere il prossimo quadriennio olimpico .