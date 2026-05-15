Arriva la terza serie animata di Zerocalcare. La storia di Nicola Gratteri diventa docuserie. La ‘Poker Face’ della donna che legge i volti. Le guerre stellari viste dall’Urss

Gratteri in serie

Prodotta da Disney+ con IBC Movie e la produzione francese Sunset Presse, con il sostegno della Film Commission calabra, ‘World Wide Mafia, ‘Ndrangheta’ segue le indagini di Nicola Gratteri, il magistrato che per la sua lotta contro la ‘ndrangheta e le minacce di morte ricevute vive da 30 anni sotto scorta.

La docuserie in quattro partilo presenta negli anni in cui è stato Procuratore della Repubblica di Catanzaro, intrecciando il suo impegno quotidiano contro la criminalità organizzata e la sua storia personale. Su Disney+, dal 20/5

Alfred Molina

L’incubo dei pensionati

In una pittoresca comunità di anziani del New Mexico i pensionati si aspettano di vivere gli ultimi anni felici e tranquilli. Ma ‘The Boroughs’ li smentirà quando, con l’arrivo di un nuovo abitante, compariranno creature mostruose. Il protagonista Alfred Molina, che si ritroverà al cinema in ‘The Chaperones’, aveva debutato con ‘I predatori dell’arca perduta’. Su Netflix, dal 20/5

Tatiana Maslany, Jake Johnson

Thriller con risate nere

Tatiana Maslany ha vinto un Emmy con la serie ‘Orphan Black’. Ed è la protagonista, con Jake Johnson (dopo averlo visto in ‘Jurassic World’, lo ritroveremo a dar voce all’Uomo ragno in ‘Spider-Man: Beyond the Spider-Verse’), di ‘Maximum Pleasure Guaranteed’. La serie in 10 episodi è un thriller, con inserti di comicità dark, in cui una madre divorziata avvia in proprio un’indagine su un omicidio cui è convinta di aver assistito. Su Apple Tv, dal 20/5

La salvezza viene dal cielo

La quarta stagione di ‘SkyMed‘ riporta gli spettatori nei difficili territori del Nord del Canada, luoghi raggiungibili spesso solo tramite gli equipaggi delle ambulanze aeree. In 8 episodi si raccontano operazioni di salvataggio estreme. La serie è girata a North Bay, in Ontario e in Manitoba, nel Canada occidentale. Nel cast di attori canadesi, Natasha Calis (vista al cinema in ‘The Possession’), Morgan Holmstrom, Aaron Ashmore. Su Paramount+, dal 21/5

La terza volta di Zerocalcare

Accompagnata da un brano inedito di Coez, ‘Ci vuole una laurea’, arriva ‘Due spicci’, la nuova serie animata scritta e diretta da Zerocalcare. Dopo ‘Strappare lungo i bordi’ (vincitrice di un Nastro d’argento) e ‘Questo mondo non mi renderà cattivo’, i nuovi 8 episodi vedono Zero e Cinghiale gestori di un piccolo locale, ma afflitti da problemi economici, incomprensioni e vite personalicomplicate. Accanto a Zero, l’immancabile presenza della sua coscienza, l’Armadillo, con la voce sempre di Valerio Mastandrea. Su Netflix, dal 27/5

Natasha Lyonne (foto Karolina Wojtasik/Peacock)

Non mentirmi

Contornata da attori come Adrien Brody, Chloë Sevigny, Ellen Barkin o Nick Nolte, la nuova serie ‘Poker Face’ ha per protagonista Natasha Lyonne. L’attrice americana, che si era fatta notare con ‘Orange Is the New Black’ ma che aveva girato anche con Woody Allen (‘Tutti dicono I Love You’), interpreta Charlie, una donna capace sempre di riconoscere quando qualcuno mente e impegnata quindi a risolvere strani crimini. Su Sky e Now, dal 29/5

Rhys Ifans

La guerra della Luna

‘Star City’ riporta la storia ai tempi della guerra stellare. Quando L’Unione sovietica, secondo la ricostruzione ucronica della serie, mandò per prima un uomo sulla Luna. La dramedy, ambientata oltre la Cortina di ferro, amplia l’universo di ‘For All Mankind’ e racconta le vite dei cosmonauti, degli ingegneri e degli ufficiali dell’intelligence inseriti nel programma spaziale sovietico. La interpretano – fra gli altri – Rhys Ifans (‘House of the Dragon’), Priya Kansara (‘Bridgerton’), Adam Nagaitis (‘Chernobyl’). Su Apple Tv, dal 29/5